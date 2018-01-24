【台新投信】春節發威 中國消費紅二月行情啟動

統計近十年中証消費服務領先指數每月表現，二月平均漲幅達 3.27%，勝率為 70%，為全年度之冠，顯示中國消費的「紅二月」實至名歸。台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，人行去年底實施限定版降準，銀行間短期利率下滑，加上今年以來陸港通北上資金持續增加，且偏愛消費股，市場初估 2018 外資淨流入將達 3000 億人民幣，如果再加上 6 月 A 股納入 MSCI 指數的資金效應，消費族群今年可望有較大表現空間。

中國內需消費主要受惠於富裕階層的崛起，與匯率與中美貿易摩擦的利空因素較無關聯，葉宇真指出，以 2017 年最火的茅台為例，雖然今年茅台在歷時五年首度漲價 18%，卻無影響買氣，甚至投研機構估算至 2020 年前，茅台供需仍然非常緊俏。主要原因是高單價的奢侈品需求提高，且三四線城市的購買力也大幅增加。中國在龐大的人口基數加持下，內需消費的成長空間仍有很大機會。

葉宇真表示，從資金面來看，2017 年投資消費龍頭主力軍是外資與保險，這些機構投資人青睞有實際業績成長的「白馬股」，外資部分，預估 2017、2018 年分別淨流入 2277 億、3000 億人民幣，對於龍頭消費股將是一大助力。

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