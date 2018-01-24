【野村投信】野村投信勇奪亞洲資產管理雜誌兩項大獎

野村投信在投資管理表現卓越、實力有目共睹，近日榮獲亞洲資產管理雜誌 (Asia Asset Management, AAM) 頒發 2018 年台灣「最佳退休基金經理公司(Best Pension Fund Manager」以及「最佳投資長(CIO of the Year)」兩項大獎，其中最佳投資長獎項已經連續第二年獲獎，顯示野村投信團隊之出色表現持續獲得專業機構認同。

野村投信總經理王伯莉表示，長久以來，野村投信始終秉持「多元投資，最佳夥伴」(Preferred total solution provider) 的信念，透過深入了解投資人需求，提供客製化的投資方案並提供最佳的產品與服務。隨著台灣逐漸進入高齡化社會，退休議題成為投資人關注焦點，野村投信致力於提供多元化的投資策略與產品，除了擔任政府退休基金之資產管理公司已超過 10 年，近年來更推出多檔多重資產型基金，希望協助台灣投資人打造理想的退休生活。此次榮獲最佳退休基金經理公司殊榮，正是對於野村投信努力付出以及卓越表現的肯定。

野村投信自 2015 年自法國延攬具備豐富多元資產投資經驗之周文森 (Vincent Bourdarie) 擔任投資長，建立國際級水準之投資管理團隊，包括固定收益部主管謝芝朕來自新加坡，專責計量投資的團隊成員亦來自不同國家，這個在台灣扎根並廣納國際級投資專家的投資團隊，在台灣的外資投信中獨樹一格，成軍以來成績更是傲人。

更重要的是，除了引入國際級投資專業人才，周文森也致力培養在地投資人才，野村投信在亞洲股債市方面的研究分析與投資管理，皆由在地投資團隊直接負責，不像其他國際資產管理機構將投資管理團隊設在紐約、倫敦或新加坡等地。目前野村投信還擔任 NN 投資夥伴旗下四檔基金之投資顧問，金額將近新台幣 300 億元，足證野村投信投資管理團隊具備國際級水準。

野村投信目標為提供台灣投資人最完整的產品線以及最優質的產品，不僅傾力打造具備國際級投資水準的在地團隊，目前也是 NN (L) 、天達、荷寶以及野村 (愛爾蘭) 等四家境外基金品牌之總代理，是目前國內投信中總代理品牌數最多的公司。

全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前 應詳閱全權委託投資說明書。上述本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】