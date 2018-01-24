「免運牌」效果大 商店街1月超商取貨免運衝破千萬件再創新里程碑

商店街 (4965-TW) 今 (24) 日公布 1 月至今已創下超商取貨衝破 1000 萬件次紀錄，再次創新高，商店街總經理蘇芸指出，儘管短期投資大，但經過 2017 年的成功轉型，商店街已拿下台灣行動電商的第一名，展望後市，將繼續增加手機客戶的黏著度，並以年輕族群為目標行銷客群。

商店街在手機端搶客不遺餘力，已連續超過半年進行超商取貨免運行銷，成功吸引更多消費者進入商店街，並進一步吸引賣家加入平台，形成正向循環，可觀察到去年的雙 11、雙 12 網購節已見明顯成效，雙 11 到雙 12 購物節這一個月時間，商店街在 7-11 和全家二大超商的出貨商品達 800 萬個，當時創下歷史新高。

日前網家 (8044-TW) 總經理蔡凱文曾指出，商店街的確是太慢看到行動購物成長契機，不過，資本補貼已有一定收穫成效，接下來會思考如何在收斂補貼後留住消費者，重點還是在服務。ㄒ

蘇芸強調，未來商店街將會推出更多與金流物流相關服務，增加手機客戶的固著度，日前整合集團資源，率先推出 B2B2C 平台首見的進倉服務 24 小時到貨和個人賣場串接支付連金流功能，對 2018 年深具信心。

不過，主要競爭對手蝦皮購物也不落人後，不繼續打免運戰，反而ㄥ致力於提升商品的多元性，除了已成功號召超過 20 家國內外知名品牌進駐蝦皮商城，更結合這些商品，趕在月底前開打品牌特賣會，搶搭農曆年前的龐大買氣。