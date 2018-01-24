提升台灣資本市場競爭力 勤業眾信點名3大利器

台股創下史上最長萬點行情，但上市櫃 IPO 家數卻是近年最低，勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長施景彬今 (24) 日表示，想提升臺灣資本市場能量，建議可運用開發海外潛力市場、善用多層次架構、強化鄰近資本市場新政策因應對等 3 大利器，來鼓勵企業 IPO、保護新創公司與投資者。

施景彬指出，2008 年開放外國企業來台上市櫃（KY 股）邁入十年里程碑，共有 102 家外國企業來台上市櫃，其中新南向國家包括新加坡、泰國、馬來西亞和越南占 KY 股總家數 16% 比重，顯示掛牌板塊漸由中國轉向東南亞。而政府新南向政策奏效，未來將研擬吸引華商來台 IPO 的對策。

此外，施景彬表示，台灣擁有創櫃、興櫃、上櫃與上市等多層次資本市場板塊，應充分發揮此架構，鼓勵不同產業與發展階段的企業踴躍投入，提升整體營運規模，而配合政府 5+2 產業創新計畫，今年 3 月櫃買市場擬新增電商類股，可望發揮電子商務優勢與創新能力。

至於針對鄰近資本市場提出的新政策部分，施景彬認為，台灣應研擬出更具誘因的對策，並進一步思考資本市場的解套機制，來降低資本外流所產生的衝擊。

整體看來，施景彬認為，成熟穩定是台灣資本市場的最大優勢，截至 2017 年 12 月 31 日止，共有 33 家企業進入 IPO 申請程序，較往年為多，且已有 19 家企業通過交易所或櫃買董事會同意上市、上櫃。因此，在利多匯聚加持下，仍看好台灣資本市場。