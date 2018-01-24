【大行報告】廣發：房地産一二線銷售結構性向好 全年土地出讓金創曆史新高

廣發證券發表房地産行業17年全年及12月市場分析報告指，17年中央層面堅持“房住不炒”，強調因城施策，地方層面部分城市繼續深化調控，18年中央對地産政策的定調或好于17年，部分二線政策邊際松動，落戶寬松及人才購房是主要抓手。

該行稱，供需調控導緻全年成交下滑，年末供給支撐成交改善。根據房管局數據，受供需雙調控影響，40重點城市17年商品房成交面積同比下滑21%，但年末受供給支撐，成交表現翹尾。新增供給縮量顯著導緻庫存繼續下行，處于曆史低位，其中三線加上成交上漲的消化，庫存下降最為顯著。

報告表示，土地供需建面近4年首次上漲，出讓金創曆史新高。中國指數研究院數據顯示，在土地供需量連續3年下滑的背景下，17年土地供需均出現大幅上漲，尤其是12月單月均創年内新高。而出讓金則在量價齊升的推動下，創曆史新高，達4.61萬億。

此外，按揭貸利率漲幅放緩，房企積極調整融資結構。融360數據顯示，受資金收緊影響，17年按揭貸利率呈現逐月上行，但漲幅自下半年以來逐步放緩。房企融資方面，17年融資環境整體收緊，該行監測的198家樣本房企融資總額下滑32%，結構上，傳統融資方式逐步受限的背景下，其他債權融資占比提升明顯。

風險提示：政策調控力度進一步加大；按揭貸利率持續上行；行業庫存擡升快于預期；行業銷售回落快于預期。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)