〈台北國際電玩展〉弘煜科推4款新作 衝刺二次元市場商機

台北國際電玩展將於明 (25) 日登場，遊戲開發及營運商弘煜科 (6482-TW) 宣布，將在電玩展上展出剛獲得日本授權代理並即將推出的 2 款遊戲新作，以及在中國與日本創下亮眼營收的幻想戰姬續作、大型 IP 作品《風色幻想~ 赤與藍篇~》等，預期在二次元浪潮漸起下，今年業績表現可期。

弘煜科表示，去年由於手遊《Fate/Grand Order》在日本與中國市場營收大爆發，帶動二次元類型遊戲在亞洲地區崛起，突破原先的小眾市場，逐漸成為市場主流，加上中國研發的《アズールレーン》(中譯：碧藍航線) 也在去年下半年於日本市場取得佳績，驗證二次元市場使業者突破過往日本遊戲廠商獨大的局面。

弘煜科此次將在電玩展中展出即將推出的《極光のレムリア》(台譯：永恆星語 - 元素少女》與《ラスト ‧ エリュシオン》(台譯：Project PDT)、在中國與日本創下亮眼營收的幻想戰姬續作《ひめがみ絵巻 2》，及發揮二次元特色的大型 IP 作品《風色幻想~ 赤與藍篇~》等 4 款遊戲。

弘煜科指出，受惠 1 月於日本市場推出的《勇氣少女 3》成績達預期，加上多款產品將在各目標市場推出，預期在這波二次元市場浪潮下，可在這次電玩展取得更多授權機會，今年業績表現可期。

展望本季，弘煜科新作包括手頁遊《永恆星語 3》與《神話大戰系列》，都會在日本市場推出，接下來也會在中國與台灣上市；第 2 季計畫在中國推出手遊《幻想戰姬 2》，由中國「動漫界的 Youtube」平台 bilibili 負責營運。

至於明年下半年將有 2 款遊戲上市，一為授權華人地區第一個二次元 IP《風色幻想》，在 bilibili 平台上推出多款《風色幻想》系列遊戲，並計劃在動畫、小說、有聲書、漫畫與周邊產品等進行全方位合作，活化《風色幻想》IP；二為新款 IP 的跨平台手頁遊。

此外，弘煜科計劃運用手遊易於推廣的特色，進行推廣佈局，預計上半年會在台北設立亞太營運中心，負責台灣與東南亞市場的遊戲營運。