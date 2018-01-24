中國國開行航空租賃部門負責人稱願意對海航集團伸援手

路透都柏林1月22日 - 中國國家開發銀行航空租賃部門負責人周二稱，海航集團擁有穩健的航空業務，該集團若出了問題對誰都沒好處。

國銀航空金融租賃有限公司(簡稱國銀航空租賃)的總裁Peter Chang在都柏林的航空經濟會議上說，“國家開發銀行在本案中的曝險很大，我們會涉及與海航的討論。

“我還沒有被叫去討論，因為航空是較小的一塊，但這是很重要的一項業務。我預計我們將在某個時候介入。我們願意伸出援手。海航出問題對我們沒有好處。”

海航集團上周承認公司出現流動性問題，受之前大規模並購且中國增長放緩影響。

Chang稱，海航集團的航空事業表現不差。

他在這場活動上同時表示，“在這基礎上，我從風險觀點來假設，這部分事業將會被政府以及所有涉入的各方保留。”

Chang稱，“我們正在關註事況，和其他人一樣讀報。我們正試圖介入，並做好準備工作。海航集團領導層越早意識到他們有個迫切的問題，我們就能越早開始著手解決。”



中國銀行旗下航空租賃事業的一名高管在同場會議中對聽眾表示，海航集團關聯航空業者逾期付款都不超過30天，但問題在於是否有現金送至集團的其他地方。

中銀航空租賃(02588-HK)首席運營官David Walton表示，“我個人認為，海航集團旗下的航空公司本身運營狀況大致良好。”

他補充稱，“問題在於資金是否在集團內部被挪為他用，而集團現金流可能不甚強勁。因此我們的焦點正放在現金流的流向。

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