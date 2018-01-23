【野村投信】錢進新興債市 首選階梯到期基金

新興債市近一年漲幅約 8%(資料來源：Bloomberg；2018/01/16)，在各類型債券中表現十分突出，隨著新興經濟體景氣復甦，搭配相對寬鬆的資金環境以及部分新興國家信評仍有調升機會，預期 2018 年新興債市可望維持出色表現，對於想搶進新興債市商機、又不想承擔高波動風險的投資人來說，不妨選擇「階梯到期」債券基金，既能鎖定債券到期的利息收益，也能透過階梯到期提前還款機制提升資金運用效率。

野村四年階梯到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人范鈺琦表示，「階梯到期」是野村投信全球首創的投資策略，也是目標到期策略的進階版，所謂的階梯到期，即為運用雙重口袋戰術，讓投資人的資金運用更彈性，基金會在第 3 年期滿自動贖回 40% 單位數，剩餘的 60% 則將在第 4 年期滿後自動到期。

雙重口袋戰術的投資優勢為何？范鈺琦指出，這就像同時擁有兩個投資組合，3 年到期部分因債券存續期間較短，可以降低利率變動風險，且投資人可以在第 3 年即可拿回部份本金與債息，提高資金運用彈性；4 年到期的配置則可藉由布局在較長存續期債券的方式，追求較高的債券收益。

對於想要持續加碼新興債市的投資人來說，選擇階梯到期策略可以持有債券至到期，降低短線債券價格波動的影響。范鈺琦表示，在新興債市中相對看好亞洲債市，亞債具有高殖利率、低違約率以及較高的報酬風險比等三大投資優勢；此外，亞洲債券市場近三年來規模大幅成長近八成，成長幅度明顯超越拉丁美洲的 21.9% 以及新興東歐的 - 1.6%(資料來源：美銀美林證券，2014/12/31~2017/11/30)，亦顯示亞債市場具備更多元的投資機會。因此預計未來投資組合將以亞債為主。

此外，雖然投資標的為新興債市，但預期整體投資組合之信評為投資等級以上，除了分散布局超過 10 個國家，單一發行人的比重也會加以控制，投資級債之單一發行人不超過 3%，而高收益債則是 1.5~2%；持債數則是在 50~100 檔。透過嚴謹的投資流程與防禦機制，降低信用風險。

對於階梯到期債券基金來說，選債功力是決定投資組合收益與風險的重要關鍵。野村投信目前整體亞債基金規模高達新台幣 164 億元 (資料來源：投信投顧公會，2017/12)，在投信業者中亞債規模排名第一，透過在地債券投資團隊零時差的研究分析與交易功力，為投資人追求最佳投資效益。

上述本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金期滿即信託契約終止時，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非定存之替代品，亦不保證收益分配之金額與本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金投資組合除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求外，將採取較低周轉率之投資策略。投資人應特別留意，經理公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。本基金成立日起即不再接受受益權單位之申購，閉鎖期後除定期買回日與到期買回日外，即開放每日可買回，但基金未到期前買回，將收取提前買回費用並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。另本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數，於本基金成立日前，為該申購幣別金額除以面額計。於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。受益人不得申請於經理公司同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換，不得申請於經理公司同一基金或不同基金人民幣計價受益權單位與其他外幣計價受益權單位間之轉換，亦不得申請於經理公司同一基金或不同基金之不同外幣計價受益權單位間之轉換。本基金訂有定期買回日，受益人授權經理公司依信託契約規定於定期買回日辦理定期買回。定期買回之權重為受益人於定期買回日所持有之受益權單位之百分之四十。本基金之定期買回日為本基金成立日之次一營業日起屆滿第三年當日；如當日為非營業日，則順延至次一營業日。除定期買回日外，受益人並得依其需要隨時辦理買回申請。本基金之定期買回日及到期買回當日，皆不接受受益人提出買回之請求。於本基金屆滿三年後，經理公司得依其專業判斷，於本基金持有之「新興市場國家或地區之債券」到期後，投資短天期債券（含短天期公債），不受信託契約第 14 條第 1 項第 3 款所訂「投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)」之限制。所謂「短天期債券」係指剩餘到期年限在三年（含）以內之債券。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。【野村投信獨立經營管理】