意在拉高掛牌價 傳鴻海將把iPhone製造業務轉到FII旗下

外電報導，鴻海 (2317-TW) 考慮將蘋果 (AAPL-US)iPhone 製造部門，轉移到將申請赴中國 A 股掛牌的子公司富士康工業互聯網 (FII) 旗下，如果傳言成真，預料 FII 掛牌價格與市值將大幅提升，預料此事件也將成為下周股東臨時會法人關注的重要焦點。

日經報導，鴻海計畫藉由將 iPhone 製造部門轉移至 FII 旗下，以使 FII 的企業價值提升到數兆日圓的規模；鴻海 2017 年營收達 4 兆 7074.65 億元，蘋果相關業務營收比重就超過 50%，其中 iPhone 製造業務更是鴻海的核心事業。

鴻海將在 1 月 31 日召開股東臨時會，討論旗下富士康工業互聯網赴中國 A 股掛牌，鴻海在議事手冊上指出，該公司若於 A 股成功上市，可顯著提升集團的總資產、淨資產規模，並進一步充實集團資本實力，並為股東追求最大利益。

鴻海表示，富士康工業互聯網募集資金到位後，可提升及改造現有之生產線，以提高業務競爭力，並購置先進研發測試設備、引進高端研發人才，增強公司自主創新能力，為集團帶來新的收入和利潤增長點。

另外鴻海指出，富士康工業互聯網如於 A 股成功上市，也將為集團搭建獨立融資平台，為公司未來營運資金、資本支出需求提供更有效率的融資環境。