千禧世代沒有金錢概念？美銀調查：每6個人就有1人擁有10萬美元存款

根據美國銀行（Bank of America）的一項最新調查顯示，千禧世代正在推翻人們認為他們缺乏資金管理技能的陳舊觀念，調查顯示 16% 的人存款超過 10 萬美元，比 2015 年的年輕人增加了一倍多。

《今日美國》報導，調查顯示，過去認為 23-37 歲的美國千禧世代在退休儲蓄、擬訂預算和堅持財務計劃方面缺乏頭腦，這一觀點顯示已經過時了。

儘管這些年輕的美國人在 10 年前經歷經濟大蕭條以來最嚴重的金融危機中長大，儘管他們背負著高額的學貸債務，但千禧世代似乎正在認真打理財務生活，並更重視金錢處理問題。

16% 表示他們有 10 萬美元以上的儲蓄，較 2015 年的 8% 上升。接近一半（47％）有 1.5 萬美元的持有現金，高於 2015 年的 33%。

（圖取自美銀報告）

美銀環境社會和管理全球負責人 Andrew Plepler 表示：「儘管刻板印象認為千禧世代不擅處理金錢，也沒有長期規劃，」但實際上，在涉及金錢方面，他們表現得「非常負責任」。該行週二公佈「千禧世代 2018 年更好的金錢習性」報告。「他們值得更多的信任，千禧世代實際上比你所能想像得更好。」

約有三分之二（63％）的千禧世代在接受調查時表示，他們「正在儲蓄」，這與 X 世代的 64% 一致，但嬰兒潮世代更高達 75%。

更重要的是，54% 千禧世代說他們有預算概念，四分之三（73％）說他們每個月都堅持設定預算。另有 57% 的受訪者表示他們有「儲蓄目標」，高於 X 世代和嬰兒潮世代的 42%。

（圖取自美銀報告）

這些更好的習性正在轉化為更大的帳戶餘額，以及更多的財務安全穩定。

大約 60% 的人表示「對個人經濟財務感到安全」。

Plepler 說：「他們的金融習慣已經變得更加嚴謹了。」「這已經成為他們的生活方式。」

除了 64% 表示應急是「首要之務」外，近半（49％）表示退休儲蓄、另外三分之一（33％）表示儲蓄買房是他們的首要儲蓄目標。

美銀千禧世代調查的其他重要發現表明，年輕一代仍然有與錢相關的焦慮，現金管理技能還有待提高。

根據調查，千禧世代最重要的財務「壓力源」包括：

錢存不夠（35％）。

我的職業生涯（24％）。

對退休沒有規劃和儲蓄（21％）。

買不起房子（20％）。

健保成本（19％）。

學貸、入不敷出、卡債、沒有足夠的投資、失業（17％）。

千禧世代為退休儲蓄所面臨的一個潛在挑戰是，四分之一（26％）的人表示他們是「零工經濟 (gig economy)」的工作者，或者短期合約工或自由職業者。這意味著他們很可能無法獲得由雇主贊助的退休賬戶，如 401（k），因此他們必須自己存款。

Plepler 表示：「這些零工經濟工作者必須更有意識地儲蓄。」「不過，我們的調查結果令人欣喜，千禧世代正在採取更加積極主動的措施，但我們仍須繼續關注。」