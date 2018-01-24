ETF大時代！全球最大ETF資產規模超3000億美元

摘要：世界上誕生的第一隻 ETF，也是目前世界上規模最大的 ETF——SPDR 標普 500 指數 ETF 資產管理規模於周一首次增長超過 3000 億美元的大關。1993 年 1 月，其成立之日的資產規模僅為 650 萬美元，25 年間資產規模飆漲了 4 萬多倍。

在美國曆久不衰的牛市中，交易所交易基金 (ETF) 日益壯大成為一股主導勢力。

據金融時報，道富環球投資管理公司 (State Street Global Advisors) 旗下的 SPDR 標普 500 指數 ETF 資產管理規模於周一首次增長超過 3000 億美元的大關。

SPDR S&P 500 ETF 成立於 1993 年 1 月，是世界上誕生的第一隻 ETF，也是目前世界上規模最大的 ETF。其成立之日的資產規模僅為 650 萬美元，25 年間資產規模飆漲了 4 萬多倍。

SPDR S&P 500 ETF 同時也是美國市場上交易最活躍的產品之一。據道富環球介紹，該 ETF 的交易量在所有 ETF 交易量中占比為 25%，平均每秒鐘有 3,250 隻股票轉手。

這隻 ETF 資產規模的快速膨脹得益於美國股市持續上漲以及越來越流行的被動投資趨勢。

據 ETFGI 數據，目前全球約有 7,200 隻 ETF，資產管理規模約 4.8 兆美元資產。另據晨星 (Morningstar Inc) 數據顯示，2017 年美國 ETF 凈流入資金達到 4,660 億美元，創下紀錄新高，較 2016 年凈流入規模增長 61%。

除了股票 ETF 備受追捧外，隨著大宗商品市場行情向好，相關 ETF 產品也收到投資者青睞。

據彭博數據，截至周一，全球黃金 ETF 持倉量達到 2250 噸，為 2013 年 5 月以來的新高。上周，在美國政府關門危機的影響下，市場避險情緒上升，全球最大黃金 ETF–SPDR 黃金信託持倉周五增加 5.91 噸，連續兩天增持，持倉量創下一個半月以來最高水平。

但世界經濟論壇近日警告稱，過去十年來，一些金融資產和資產管理模式的創新還從來未接受過危機的挑戰。其中一個例子就是，急劇擴張的 ETF。自 2008 年以來，ETF 基金價值增長了約 500%，資產規模已經達到 4 兆美元，在美國股市交易中占比約為 25%。

在不少對沖基金人士看來，ETF 成為市場主流的後果之一是價格發現功能將徹底消失，系統性風險也將不斷累積。

曾有基金經理稱 ETF 是市場面臨的「大規模殺傷性武器」，不僅導致了股票價格的扭曲，也帶來了巨大拋售風險。

摩根大通分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 認為，ETF 或許不像「大殺器」那麼恐怖，但是毫無疑問在市場出現下行時會起到推波助瀾作用。在被動投資大到一定程度後，隨著有經驗的主動型基金管理人被擠出市場，市場效率也將大幅降低。

『新聞來源／華爾街見聞』