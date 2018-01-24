【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二個別發展，Netflix（NFLX.US）業績強勁股價走高但? 潔（PG.US）及強生（JNJ.US）下挫。道瓊斯指數微跌至 26,211 點；標準普爾指數上升 0.2% 至 2,839 點；納斯達克指數上升 0.7% 至 7,460 點。

油價週二上升，因 IMF 上調全球增長預估。紐約 3 月期油上升 1.4% 至每桶 64.47 美元。API 於盤後公佈上週美國原油庫存意外增加，汽油庫存增幅遠超預期。金價上升，因美元下跌。紐約 4 月期金上升 0.4% 至每盎司 1,341.7 美元。

香港和內地股市週二上升。內銀股跑贏大市；博彩股亦造好；航空股逆市下跌。個股方面， 安東油服（3337.HK）公佈去年第四季度新增訂單按年增加 93.4%，股價跳漲 17.1%；吉利汽車（175.HK）獲主席增持，股價上升 5.9%。恒生指數上升 1.7% 至 32,931 點，國企指數上升 2.2% 至 13,490 點，香港股市成交金額增加 17.2% 至 1,980 億港元。上證綜合指數上升 1.3% 至 3,547 點，滬深兩市成交金額增加 0.9% 至 5,239 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 電視廣播（511.HK）撤回以每股 35.075 港元之股份回購要約，股份於今天恢復買賣。

◇ 亞洲水泥（743.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比大幅增加（首 9 個月扭虧為盈），主要受惠於公司產品平均售價上升所致。

◇ 沿海家園（1124.HK）宣佈向禹洲地產（1628.HK）以 38 億元人民幣出售 7 個項目（前者停牌前市值僅 12.1 億港元），而公司將保留總計 9 項已竣工待售或發展中物業項目，資產總值約 23 億港元。沿海家園預期將錄得稅前出售收益 8.3 億港元，而所得款項預期將用於一般營運資金、償還銀行貸款、保留項目之項目發展及建設成本、及業務發展。公司股份將於今天恢復買賣。

◇ 勝龍國際（1182.HK）前主要股東曾可群先生以每股 0.1588 港元（較最後收盤價大幅折讓 67.6%）向柳士威出售 24.3% 公司股權，前者不再持有公司任何股權。

◇ 天瑞水泥（1252.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比大幅增長（上半年股東應佔溢利按年大幅增長 1.7 倍），主要受惠於水泥產品的平均售價上升。

◇ 中海油田（2883.HK）發佈盈利預告，公司預計 2017 年將扭虧為盈錄得股東應佔溢利約 3,300 萬元人民幣，但若不包括一次性項目，核心股東應佔虧損約為 48.3 億元人民幣（2016 年為 117 億元人民幣虧損）。核心業績改善主要受惠於公司裝備的使用率和油田技術服務工作量均有不同程度的提升和增加、部分業務的服務價格有一定程度的調整，以及公司大力實施降本增效措施、不斷優化成本結構等因素。

◇ 中國重汽（3808.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長超過 450% 至不少於 29.3 億元人民幣，高於此前市場預期至少 10%，主要受惠於重卡及輕卡銷量大增、產品結構優化、費用率有所下降、及整體所得稅率下降。現價相當於不高於 8.1 倍 2017 年市盈率。

◇ 招商銀行（3968.HK）公佈 2017 年業績快報，期內營業收入 2,210 億元人民幣，同比上升 5.4%（首三季按年上升 3.2%）；股東應佔溢利 702 億元人民幣，同比增加 13.0%（首三季按年上升 12.8%）。不良貸款率按年下降 0.26 個百分點至 1.61%。現價相當於 11.4 倍 2017 年市盈率及 1.8 倍 2017 年市賬率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)