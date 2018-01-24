Hastings Technology Metals Ltd (ASX:HAS) 投資者演示報告-2018年1月更新

Hastings Technology Metals Ltd (ASX:HAS) （澳大利亞證交所交易代碼：HAS）公佈公司最新的投資者演示報告。
Hastings 數據 - 自 2014 年 1 月起市值穩步增長
- 市值~ 2.3 億澳元
- ~ 1200 位股東 - 2017 年增加了 55%
- 前十位股東持有 70% 的權益
- 從 2014 年至今籌資 4600 萬澳元
- 無債務
最終可行性研究（簡稱 DFS）- Yangibana （見以下註解）
由 Wave International 和 Snowden 進行的獨立研究
- 2100 萬噸的 JORC 資源量支持初步的 8 年礦山壽命，100% 持有
- 最初的 JORC 可信的礦石儲量 515 萬噸，100% 擁有
- 已知的釹和镨（簡稱 Nd-Pr）最高含 41% 的 TREO
- 每年採礦 100 萬噸，產出最多達 1.5 萬噸 / 每年的混合稀土碳酸鹽
- 在試驗中達到了 75.6% 的 Nd-Pr 選冶回收率
- 財務亮點：
o 淨現值（NPV）（稅後）= 4.66 億澳元，8% 的貼現率
o 內部收益率（IRR） = 78%
o 平均股權支用期（equity drawdown period）的稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）投資回收期 2.3 年
o 預生產 CAPEX - 3.35 億澳元；OPEX - 17.06 澳元 / kg TREO （12.8 美元 / kg）
- 極大空間擴大生產以及延長礦壽命到 8 年以上
註解：詳見 2017 年 11 月 28 日的澳大利亞證交所公告
瀏覽完整的報告，請訪問：
http://abnnewswire.net/lnk/79S4HC63
Hastings Technology Metals Ltd 網址: www.hastingstechmetals.com