Hastings Technology Metals Ltd (ASX:HAS) 投資者演示報告-2018年1月更新

Hastings Technology Metals Ltd (ASX:HAS) （澳大利亞證交所交易代碼：HAS）公佈公司最新的投資者演示報告。



Hastings 數據 - 自 2014 年 1 月起市值穩步增長



- 市值~ 2.3 億澳元



- ~ 1200 位股東 - 2017 年增加了 55%



- 前十位股東持有 70% 的權益



- 從 2014 年至今籌資 4600 萬澳元



- 無債務



最終可行性研究（簡稱 DFS）- Yangibana （見以下註解）



由 Wave International 和 Snowden 進行的獨立研究



- 2100 萬噸的 JORC 資源量支持初步的 8 年礦山壽命，100% 持有



- 最初的 JORC 可信的礦石儲量 515 萬噸，100% 擁有



- 已知的釹和镨（簡稱 Nd-Pr）最高含 41% 的 TREO



- 每年採礦 100 萬噸，產出最多達 1.5 萬噸 / 每年的混合稀土碳酸鹽



- 在試驗中達到了 75.6% 的 Nd-Pr 選冶回收率



- 財務亮點：



o 淨現值（NPV）（稅後）= 4.66 億澳元，8% 的貼現率



o 內部收益率（IRR） = 78%



o 平均股權支用期（equity drawdown period）的稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）投資回收期 2.3 年



o 預生產 CAPEX - 3.35 億澳元；OPEX - 17.06 澳元 / kg TREO （12.8 美元 / kg）



- 極大空間擴大生產以及延長礦壽命到 8 年以上



註解：詳見 2017 年 11 月 28 日的澳大利亞證交所公告



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http://abnnewswire.net/lnk/79S4HC63

Hastings Technology Metals Ltd 網址: www.hastingstechmetals.com