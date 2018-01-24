大哥輸小弟：美啤酒銷量冠軍「百威淡啤」奪冠

美國百威啤酒 Budweiser (BUD-US) 再也不是「啤酒之王」了。

據最新的「啤酒行銷見解」 (Beer Marketer's Insights，BMI) 數據顯示，百威淡啤 Bud light (百威啤酒低卡版) 奪冠、Coors Light (TAP-US) 為榜眼、而 Miller Lite 為第 3 名。

雖然主力品牌「百威啤酒」頭銜早在 2001 年就被副品牌 Bud Light 奪去，但整體來說母公司 Anheuser Busch Inbev (ABI) 旗下品牌就佔了前 4 名的 3 席。

其中，百威啤酒的美國市場佔額從 2016 年的 6.6% 下滑至 2017 年的 6.2%。第 3 名的 Miller Lite 全美市佔也從 2016 年的 6.2% 下滑至 6.1%。ABI 股價週二 (23 日) 收盤小跌 0.63% 來到 114.50 美元。

百威啤酒股價日線走勢圖

Coors Light 自 2011 年就站穩第 2 名位置屹立不搖，但美國啤酒市場的佔額從 2016 年的 7.9% 下滑至 2017 年的 7.6%。

BMI 提道，全球 2017 年的啤酒需求量微微下滑，Bud Light 2017 年的供應量就少了 200 萬桶，而百威啤酒也下滑了 97 萬 5 千桶。然而，花在啤酒的整體金額卻在攀升，美國啤酒市場去年啤酒總營收為 344 億美元，成長了 1.2%。

美啤酒市佔圖 / 圖：今日美國

據了解，消費者習性也開始從大品牌轉移至特殊精釀啤酒，精釀啤酒量已成長至 2017 年的 2500 萬桶，較 2010 年當時的 1070 萬桶多出許多。其中，銷量第一的為 Boston Beer 的 Samuel Adams 啤酒。

BMI 主編 Eric Shepard 提道，在美國酒精類需求持平的狀況下，啤酒市場開始被紅酒及高粱市場佔據。