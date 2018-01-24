【IPO追蹤】齊家控股(08395-HK)超購27.64倍 一手中籤率為70.01%

香港家具銷售商齊家控股(08395-HK)公布公開招股結果，發售價釐定為每股發售股份0.156港元，為招股價介乎0.13至0.17港元的約中間價。股份於明日(25日)於創業板掛牌。

初步提呈發售的公開發售股份已接獲合共6654份有效申請，涉及合共11.34億股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數3960萬股約28.64倍。7920萬股發售股份已根據招股章程重新分配程序，由配售重新分配至公開發售。因此，分配至公開發售的發售股份總數增加至1.188億股股份(包括396萬股僱員預留股份)，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份數目的30%。一共有3148份申請一手(20000股)，中籤率為70.01%。

齊家目前在香港經營3家「TREE」家具零售店，分別是位於鴨脷洲的旗艦店、西貢店及沙田店，但值得注意的是，鴨脷洲旗艦店銷售額佔公司總收益逾8成，執行董事徐穎德表示，旗艦店面積達2.5萬平方呎，故產品銷售種類較多，但他強調，西貢店及沙田店僅需半年就已取得投資回本，認為市場對公司產品需求大。

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