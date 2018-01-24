中國金控(00875-HK)向匯嘉投資配售4000萬換股債

中國金控(00875-HK)公布，公司向獨立第三者匯嘉投資發行4000萬港元可換股債券。

按照可換股債券初步換股價0.04港元計算，於可換股債券所附帶之換股權獲悉數行使時將予配發及發行最多10億股換股股份，相當於公司擴大後之已發行股本約8.85%。初步換股價較昨日(23日)收市價0.034港元溢價約17.65%。認購事項之所得款項淨額合共(扣除相關開支後)估計將為約3990萬港元。公司擬將約1300萬港元用作償還債務；約2300萬港元用作種植分部業務，包括約1590萬港元用作結算應付賬款、480萬港元用作農地租金及約230萬港元用作員工成本；及餘額用作集團之一般營運資金。

集團主要從事種植及買賣農產品以及金融業務(包括但不限於借貸業務)。鑒於現時市況，董事認為，認購事項為公司籌集資金以償還其債務及其他應付款項之良機。董事已考慮供股(費用更高及更耗時)等其他集資方法。債務融資在並無可接受之抵押品之情況下難以獲取。發行可換股債券將即時令現金流向集團，且不會令現有股權即時攤薄。董事認為，認購事項之條款屬公平合理，並符合股東之整體利益。

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