【復牌】電視廣播(00511-HK)擾攘一年棄回購 暫不派特息

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擾攘一年，電視廣播(00511-HK)(TVB)終於宣布撤回其42億元的回購方案。昨早停牌的TVB在晚上發出通告公布，通訊局仍就該公司於2015年及2016年的兩次股權變動申請進行評定，該局需要更多時間處理，因不能確定完成上述申請的時間，TVB向證監會尋求同意不進行回購要約，並於昨日獲批。集團行政總裁李寶安表示，無即時派發特別息的考慮。 該股申請今日復牌。TVB稱，將協助通訊局對上述申請進行評定，務求盡快完成。董事局將繼續為公司評估各種選擇，適當時候會考慮是否重提回購要約，或是否可向股東提呈另類交易以達致公司的商業目的。 李寶安接受《信報》查詢時坦言，對於擾攘一年而最後要終止回購方案感到可惜，他說，當初未有預期證監會就《廣播條例》上的同股不同權持有不同的見解，最後更要對簿公堂，認為浪費時間，而未來要視乎市況才決定是否重提回購。至於會否考慮原本用作回購的42億元轉為派特別股息，李寶安回應稱，要等下一次召開董事會研究，目前無即時派發特別息的考慮。 TVB去年曾提出撤回要約，但證監當時指市場對回購已有期望，並稱有人就此消息買賣股份，故不批准。對於今次准許TVB撤回方案，證監會不作評論。