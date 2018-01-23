席勒：股市隨時可能反轉 且是在沒有預警的情況下

根據 CNBC 分析報導，美國股市今年或許會持續走高，但諾貝爾獎得主席勒 (Robert Shiller) 週二告訴 CNBC 說，股市回檔隨時可能發生，而且是在沒有預警的情況之下。

「民眾會問，是什麼原因導致股市回檔？其實沒有原因，只是泡沫終將結束，事屬必然。」他說。

由於美國參院達成了短期預算協議，讓政府能持續運作至 2 月 8 日，週一，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 均創新歷史高點。

去年，川普總統任期的第一年，美國股市表現強勁。最大的推升動能，可能是美國稅改法案，該法案將公司稅由 35% 大幅降低至 21%。

於 2013 年贏得諾貝爾經濟學獎的席勒說，股市絕對可能突然反轉。他相信這波多頭市場不能完全歸因於美國政治界。

「美國的強勁多頭市場，總被歸功於美國的情況。但美國股市並非唯一上漲的股市，所以很難了解是什麼原因推升了全球股市。」他說。

這位耶魯大學教授在瑞士達沃斯經濟論壇場外告訴 CNBC 說，很難以科學界定是什麼原因引發股市回檔。

「當回檔發生時，分析師會想出理由加以解釋。就像 1929 年最著名的大回檔走勢，分析師想找尋原因，但提出的解釋，都嫌太過牽強，」他說。

今年世界經濟論壇探討的主題是 "在破碎的世界，創造出共有的未來"，主辦人希望約 3000 位的與會者能討論世界最急迫的問題，找出最具有共識的解決方案。