【港股解碼】百麗寶勝相繼退出資本市場，耐克阿迪經銷商還剩誰？

由北京奧運會帶來的健身狂潮遲遲未曾散去，耐克和阿迪達斯作爲世界知名運動品牌在中國市場中的受歡迎程度亦隨著健康生活方式的興起日漸提高。去年有2017年7月被私有化退市的百麗國際，今年又出現了寶勝國際(03813-HK)被母企寶成工業提私有化，耐克阿迪經銷商還剩誰？

相繼私有化

若是盤點2017年的港股市場，可以說是有喜有悲。喜的是新概念層出不窮，大藍籌和新經濟股遍地開花推動恒指順利站上30000點。悲的是在時代洪流中，總有被席卷而來的狂潮淹沒從前光輝的巨星，被見證私有化退市的“鞋王”百麗便是其中一個。誰能想到曾有“凡是女人路過的地方，都要有百麗。”豪言的盛百椒，也有不得不低頭說出“公司走到今天，對股東有歉意”。這句話。

圖：源自百麗2016財年年報

除了自有女鞋品牌，百麗通過並購而來的另一個業務即是在中國市場中分銷耐克、阿迪達斯、PUMA等多個知名國際運動品牌産品的滔博體育。根據百麗退市之前發布的最後一封年報（即截至2017年2月28日止）顯示，百麗旗下運動業務在私有化前夕亦是有別于女鞋業務，不僅占到2016財年總收入的大半，且發展勢頭亦非常不錯。

至于寶勝雖然在體量上無法與擁有多個自有品牌的百麗相比，但背靠著的母企裕元爲耐克和阿迪的代工企業，因而寶勝在阿迪達斯和耐克等品牌的分銷上也有異于百麗的優勢。直營業務是寶勝國際傳統主營業務之一，是寶勝國際利用開設零售店鋪來打通品牌産品到消費者的主要通道。

看上去，耐克和阿迪達斯在華前兩大分銷商業務還算不俗，但相繼選擇私有化退市，是耐克和阿迪達斯在中國市場不行了，還是體育用品零售界要變天了？

爲轉型籌謀

猶記百麗退市之前，曾在私有化公告中坦言私有化的原因：在充滿挑戰的零售市場環境中致力促使進行必要的業務轉型，而對轉型的投入和新嘗試很可能對公司來年業績或股價造成波動，爲避免風險而進行私有化。

再來看看寶勝怎麽說：爲了讓寶勝集團能夠探索和適應這個充滿挑戰的環境，預計需要大量的投資來實施上述舉措並加強寶勝的業務，董事會相信寶勝集團憑借寶成集團的資源將能夠成功轉型，但帶來這些變化的舉措預計會在短期內給寶勝股東造成股價波動。

是了，二者公告中都提到了一個詞“轉型”。電商的崛起，不僅將銷售從線下轉到了線上，而且還讓消費者越來越關注産品的性價比。大牌旗艦店日趨透明的價格使零售店不再是必須的渠道，貴價限量的産品甚至可以選擇海淘方式。在線下，百貨商場向購物中心的轉向，則讓百麗和寶勝多年積累的零售優勢不斷被弱化。消費升級也帶來了受到線上電商衝擊巨大的實體零售店鋪，不管是百麗還是寶勝都隱隱顯出一絲頹勢了。

圖：源自百麗2016財年年報

此外，在百麗2016財報中，盡管運動業務收入非常不錯，但公司依然透露，運動服飾業務的毛利率和分部利潤率均呈現微跌情況。百麗亦是直言同店銷售大增才能消化費用方面的增長壓力，個位數的利潤率處于合理水平。而寶勝在2017年前三季度中收入有不同程度上的增長，純利卻連續三個季度呈現同比下滑的趨勢，銷售金額提升卻難以覆蓋和滿足銷售成本的增加，經營溢利率及淨溢利率雙雙下降顯示寶勝在毛利率方面承壓明顯。

百麗和寶勝在運動品牌分銷市場上的爭奪曆史由來已久。雖然互爲競爭對手，但在百麗運動業務和寶勝競爭這麽多年間，二者還是存在一些相似之處。就連私有化的原因都差不多，這算不算某種程度上行業內的“惺惺相惜”呢？

不過，兩家公司在選擇私有化的道路上其實也顯示出分歧。百麗退市已是半年有余，私有化後積極擁抱基金，盛百椒將權力棒交給了高瓴資本。而寶勝則是全權收歸予裕元的母企寶成工業，不再在代工業務的裕元中並表，與裕元的關系也從“母子”變“兄弟”。那麽，未來的路能順利走下去嗎？

還有希望嗎？

據中國經濟網報道，《經濟學人》2017年發布的中國體育産業專題報告《中國開賽——崛起中的中國體育健身産業》顯示，目前中國消費升級正在悄然進行中，而體育類消費也隨之迎來了最大的市場紅利。報告顯示，2016年中國體育健身市場規模接近1.5萬億元，其中體育産品和裝備的消費占了近70%。報告還指出，中國服裝鞋類、保健、休閑和教育産業未來五年將強勁增長26%~42%，可見增長空間還是很大，也因爲體育用品市場的廣闊，使衆多企業更加重視中國市場，行業內普遍開展零售轉型，令耐克阿迪受到考驗。

在2017年的體育用品行業中，安踏(02020-HK)、李甯(02331-HK)、特步(01368-HK)等國産品牌正在崛起，實力亦不容小觑。其中悶聲發大財的安踏更是通過不斷並購多個海外品牌擴大客戶群，極早布局了電商業務，並且針對不同年齡消費群體覆蓋了從大衆到高端市場，這也對耐克阿迪的市場份額構成了威脅。

不過據了解，在2017年天貓雙十一活動中，耐克和阿迪達斯雙雙登上雙十一銷售金額排行榜前十名，耐克官方旗艦店更是成爲天貓雙十一活動史上首個破10億的商家，阿迪達斯則在京東的雙11活動中銷量大增93倍。根據耐克2017年三季度財報，在中國市場上耐克營收增長率（按照固定彙率計算）爲15%。中國區內，阿迪達斯2016年營業收入爲29.44億歐元，同比增長28%。二者在華市場交出的成績單都非常不錯，其中想必也少不了百麗和寶勝的貢獻。從雙十一數據和耐克、阿迪達斯財報看來，並不需要太爲這兩家的品牌號召力操心。耐克阿迪在中國市場的品牌號召力並沒有衰落，作爲經銷商的百麗和寶勝轉型後應該也不會弱到哪去。

體育用品市場的競爭日趨激烈，百麗和寶勝更多的還是爲自己銷售渠道轉型多打算爲佳。而百麗，寶勝這兩家體育用品經銷巨頭相繼選擇私有化退市，行業內風雲變幻似乎早已悄悄到來。

■ 作者｜朱亦丹

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