〈大眾銀行掀離職潮〉元大銀行回應 提供3大類優離條件 已優於業界水準

元大金控 (2885-TW) 旗下元大銀行與大眾銀行今 (2018) 年 1 月 1 日正式合併，但整併後傳出大規模離職潮，對此，元大銀行今 (23) 日表示，依員工年資不同已提供 3 大類優離條件，並強調優離條件已優於業界水準。

針對前大眾銀行董事長、現任元大銀副董陳建平昨日請辭，元大金控發言人陳修偉表示，有關副董事長陳建平擬請辭，尚未收到正式的辭任書。但站在公司經營上，針對任何董事提出的個人想法或意見，均會給予充分的尊重及作好彼此的溝通，也絕對肯定其在經營上的努力及貢獻。

面對大眾銀行原有員工 2300 餘人，傳出已有超過 900 人申請離退方案，陳修偉則表示，元大始終秉持寬容的心來討論合併後的組織、人員、系統等各項運作的合理性，希望取得大家最大的交集。然而在這麼大的組織裡，無法滿足每一個人的不同期待與希望。對離開的員工將給予祝，留下的則給予感謝和期待，不管留與離，都給予最大的尊重和感謝。

據了解，大眾銀行與元大銀行整併前，元大銀行原本內部預估，在兩家銀行文化不同之下，原有的大眾銀行 2300 名員工，可能會因為適應問題頂多出現 300 名員工離職，但在今年 1 月 1 日整併後，卻有高達 760 名大眾銀員工因擔心資方無法善待勞工而不願留任；大眾銀工會創會理事長石文經先前曾表示，原本大眾銀在台南灣裡分行 20 多人幾乎全部走人，新營分行 20 人走到剩 3 個，北台中分行走到剩 2 個，整體出走潮早就超過元大銀行原先預期的 300 人。

對於外界質疑元大銀行給予的優離條件不足，是造成大眾銀行員工集體離職的主因，元大銀行強調，針對留任的大眾銀行員工，會給予 36 個月內保障工作權，並繼續沿用人事規章、團體協約、員工薪資及福利制度。

而原大眾銀員工若不願留任，元大銀行表示，依員工年資不同會提供 3 大類優離條件：年資 5 年以下，按每年 1.5 個基數；年資 5 至 10 年，按每年 1.75 個基數；年資 10 年以上，按每年 2 個基數，也就是退休標準給付；元大金控強調，優離條件已優於業界水準。