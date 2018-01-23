東森購物攜手日本亞朱蘭 進軍保養品會員制銷售市場

東森國際 (2614-TW) 轉投資東森購物今 (23) 日宣布，與日本保養品牌日本株式會社アシユラン ASSURAN (以下簡稱日本亞朱蘭) 合作在台成立「亞朱蘭東麟」子公司和品牌，攜手搶進台灣美容保養品市場，營運初期將引進 5 款明星商品，後續將依市場反應陸續引進其他商品，東森購物表示，目前已獲不少會員詢問，正積極招募會員中。

日本亞朱蘭走會員經營銷售制度和體驗行銷，東森看好，這是東森購物深耕會員、增加線下互動和黏著度的利器，預計將成為今年另一大營運成長動能。

東森集團總裁王令麟說明，台灣化妝品市場超過千億元，維持穩定成長，以皮膚保養品超過 50% 占比最高，尤其近年來台灣市場正接近日本當前少子和高齡化的趨勢，消費者對於美麗和健康的意識不斷提高，有助提升化妝品和保養品的消費動能。

王令麟也指出，親身使用產品 1 年多，確定品質優良，且日方也嚴格檢視東森購物的經營方式是否符合要求，雙方互相嚴選後終於決定合作；他強調，亞朱蘭是親自把關的「總裁嚴選」。

台灣亞朱蘭東麟董事長 (同時為東森購物電視購物事業群執行長) 彭鴻珷進一步說明，數位時代電子商務與網購崛起，使零售業面臨消費型態丕變，因此東森購物以深耕會員為重要策略，從客戶體驗、線下互動等增添會員黏著度，與日本亞朱蘭的「體驗行銷」概念不謀而合，也是雙方決定合作的關鍵之一

「體驗行銷」是會員銷售制，鼓勵消費者到公司總部、製造廠進行實地参訪，讓消費者瞭解品牌理念、親身體驗產品的優質，更要親眼見證產品在製造時的每一道嚴謹製程，在徹底瞭解商品進而認同品牌後成為會員，再購買商品，「亞朱蘭東麟」在台灣的推廣也將沿用日方的經營模式，要購得商品，必須先加入會員。