〈王令麟看電商趨勢〉將引進更多獨家日韓商品 鞏固會員端

東森國際 (2614-TW) 轉投資東森購物今 (23) 日宣布與日本亞朱蘭品牌攜手在台上市，東森集團總裁王令麟指出，日韓產品合乎台灣消費者的需求，未來將持續積極引進日本獨家商品來台，藉此做出網購平台銷售差異化並鞏固會員，接下來還有韓國商品將獨家代理來台。

王令麟說，亞朱蘭在日本已創造新台幣 100 億元營收，採直銷會員制銷售，由於東森購物目前擁有會員以 45-60 歲的女性消費客群為主，符合亞朱蘭的目標客群設定，他樂觀看待日本亞朱蘭來台銷售後，5 年內業績可做到 10 億元。

王令麟進一步指出，日本產品合乎台灣的需求，例如日前引進限量日本皇室御用醬油「日本湯淺金萬醬油」，在節目播出 2 檔共 80 分鐘內完售 1000 組共 5000 瓶，等於平均每 1.04 秒就售出 1 瓶；而近期直輸引進日本頂級 A5 飛驒和牛限量組合搶攻年節商機，買氣熱絡，推動生鮮業績成長 30%，顯然消費者購物並不因景氣差而手軟，反而差異化的商品可持續獲得青睞。

東森購物的日本保養品銷售主打亞朱蘭，未來不會再引進其他品牌，不過，正在談另一個韓國品牌，提供消費者更多元的選擇。

目前美妝保養品每年在東森購物的營業額約 20-25 億元，顯然在新的生力軍加入後，成為一大成長動能。