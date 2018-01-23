招銀國際：禹洲地產(01628-HK)以優質收購開啟2018新征程 目標價6.78港元

收購沿海家園核心物業 加速核心都市圈滲透

禹洲地產(01628-HK)於1月15日宣布以38億元(人民幣，下同)收購沿海綠色家園(01124-HK)旗下包含7個核心項目的資產包，擬收購項目包括4項在售物業和3幅優質地塊，總權益建築面積約313萬平方米，潛在權益可售貨值超400億元。招銀國際預計4項在售物業將在2018年度為禹洲地產提供超過人民幣30億元的合約銷售額。特別值得關注的是，在3塊在售土地中，天津項目總潛在可售貨值高達830億元，禹洲地產持有約30%的權益比例。此次收購的資產包將大幅提升公司的可售貨值規模，並積累在核心城市市場的寶貴經驗，加深在核心城市圈的滲透。

2018年銷售目標人民幣600億元 2020年完成千億計劃

2017年禹洲地產實現合約銷售金額403億元，同比增長74%，圓滿完成400億元的既定目標(初始目標300億元)，合約銷售面積達238萬方，銷售均價16,929元/平。2017年公司新增地塊23幅，總建築面積合計380萬方，權益建築面積220萬方，平均土地成本6,802元/平。此次收購完成後，公司總土地儲備將由約1,200萬方提升至約1,500萬方，總貨值將由約2,400億元增加至約2,800億元。根據1月15日電話會的內容，公司此前設立的2018年合約銷售目標初步定為600億元，綜合目前的土地儲備量，招銀國際認為這個目標是完全可以實現的。另外，禹洲地產目標在2020年實現千億的合約銷售規模。

收併購經驗豐富 以合理成本獲取土地

公司2017年新增的23塊土地中，有12塊位於長三角地區，3塊位於天津，2塊位於惠州。新增土地中有9塊是通過收併購途徑獲得。禹洲地產在收並購歷程中已經建立起一支具有豐富經驗的團隊，通過完善內部管理架構，加快了收併購的投資決策流程。2017年下半年起，公司收併購的節奏明顯加快。在行業整合，集中度提高的大背景下，招銀國際預計公司收併購項目及合作開發項目佔比將明顯上升。

銷售和盈利將進一步提升 調升目標價至6.78港元

招銀國際分別上調此前預測的2017-19年公司凈利潤1.1%、6.3%和18.9%至28.8億、35.6億和46.5億元人民幣。該行同時上調2018年底每股凈資產預測至10.43港元(前值：9.14港元)。招銀國際將凈資產折讓率由原來的40%降至35%，以反映收併購項目對銷售和盈利的提升。因此，將目標價由5.48港元調升至6.78港元，維持買入評級。

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