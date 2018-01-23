新礦資源(01231-HK)擬承購不少於50萬公噸煤炭

新礦資源(01231-HK)公布，與內地一間煤炭開採公司訂立一份合作備忘錄。根據集團現時可得之資料，煤炭公司主要從事煤炭開採、加工及銷售，並為三個總年產量為90萬公噸煤炭、位於內蒙古之煤礦之採礦許可證之登記持有人。

根據煤炭合作備忘錄，集團及煤炭公司將就建議由集團承購不少於50萬公噸來自煤礦之煤炭進行進一步討論。煤炭採購價預期將參考集團不時銷售之煤炭平均銷售價及協定折扣而釐定。待訂約方之間進行進一步磋商，以及集團進行盡職審查後，煤炭合作備忘錄之訂約方擬盡快訂立正式承購協議。

集團一直致力物色業務及投資及╱或發展機遇，以達致持續發展及業務以及收入來源多元化之目標，從而強化集團之整體發展。自2016年下半年起，集團將其鐵精粉業務擴展至下游貿易業務，主要涉及鐵礦石之供應及銷售。集團注意到近期煤炭價格復甦乃由於以下中國市場因素所帶動：政府打擊非法煤礦之開採及解決產能過剩之措施令國內煤炭供應減少；及煤炭需求很可能維持穩定，而有關氣代煤政策影響之疑慮應被紓緩，故認為於煤炭合作備忘錄項下建議承購煤炭為使集團產品供應多樣化之機遇，並從而擴闊集團之收入來源。

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