上個月，這家百年老店用區塊鏈賣給中國一批大豆

摘要：全球「四大糧商」之一路易達孚公告稱，已於去年 12 月與多家銀行合作，利用區塊鏈技術完成了向山東渤海實業出售一批美國大豆的交易，這個過程中文檔處理的時間縮短到了原來的五分之一。

全球「四大糧商」之一、擁有 166 年曆史的國際糧食運銷公司路易達孚，也和區塊鏈技術擦出了火花。

路易達孚在今日發布的公告中稱，已於去年 12 月同荷蘭國際集團 (ING)、荷蘭銀行(ABN Amro) 以及法國興業銀行合作，利用區塊鏈技術完成了向山東渤海實業出售一批美國大豆的交易。公告稱，這是農業大宗商品行業首筆利用區塊鏈技術進行的交易。

區塊鏈技術到底是如何與這家傳統貿易企業結合起來的？路易達孚公告提到，在交易過程中，銷售合約、信用證以及政府許可等大量需要傳統簿記工作的環節，都利用區塊鏈技術實現了數字化處理。

公告稱，在這一過程中，數據的實時匹配避免了大量重複工作，令文檔處理的時間縮短到了原來的五分之一。另外，ING 商品相關業務高管 Anthony van Vliet 表示，區塊鏈技術的引入，讓整個交易完成所需時間縮短了一半。

路易達孚 CEO Gonzalo Ramírez Martiarena 認為，區塊鏈技術迅速演進，即將給整個產業鏈帶來革命性變化。他表示：

數字化革命正在改變商品行業。

分布式帳本技術快速發展，給我們的交易工作帶來更大的效率和安全性，也給我們的客戶以及供應鏈上所有人帶來益處。

事實上，國際巨頭擁抱區塊鏈技術已有先例。

IBM 和老牌航運巨頭馬士基在 2016 年就開啟了首次區塊鏈試驗。他們當時追蹤了一批從肯尼亞運送到荷蘭的鮮花。自那以來，馬士基和 IBM 就開始與杜邦、陶氏化學以及一部分港口和海關開始探索區塊鏈應用。

上周，馬士基牽手了 IBM 組建一家新公司，旨在將區塊鏈技術商業化，幫助加強航運過程的安全性和無紙化程度。在這家新公司中，馬士基將控股 51%，IBM 占 49%。

二者最新這次合作看中的是，區塊鏈技術在實時動態、透明度、安全性、成本等方面領先於傳統的航運模式。從客戶到公司，都能實現實時掌握運輸資訊，並在需要的時候進行調整；部分文件也可以實現數字化，來減少紙質化的麻煩。

『新聞來源／華爾街見聞』