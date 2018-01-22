歐股盤中─博彩股重挫 泛歐 Stoxx 600持平

雖然美國政府關門，抑制市場情緒，但德國組閣談判有所進展；上述消息使週一 (22 日) 歐股開盤，呈現漲跌互見格局，泛歐 Stoxx 600 指數大致持平。

旅遊、休閒類股表現不佳，早盤平均下跌逾 1%，博彩公司 William Hill、Ladbrokes Coral 股價重挫，分別大跌 14% 與 12%。

瑞銀 (UBS) 公布 2017 年營收，受美國稅改影響，導致第 4 季財報減記逾 22 億瑞郎，早盤股價下跌 3%。

英國線上零售業者 Ocado 與加拿大連鎖超市 Sobeys 合作，共同開發網購業務，消息一出，帶動 Ocado 股價上漲 12%。

美國聯邦參議院至 19 日晚間為止，仍無法通過為期一個月的臨時開支法案，導致聯邦政府自美東時間 20 日零點起，進入部分關門停擺狀態。

美國政府部分關門停擺，已邁入第 3 天，預計週一中午，參議院將針對一項可維持聯邦政府運作到 2 月 8 日的短期支出協議，進行投票。

美國政府關門，抑制了市場情緒，但德國社會民主黨 (SPD) 日前投票通過，授權黨內與總理梅克爾所屬的保守派，進行組閣談判，使聯合政府的組成，出現希望。

週一國際油價走揚，在沙烏地阿拉伯表態支持下，主要產油國有意將減產協議，延長至 2018 年以後。