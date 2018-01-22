茂木敏充：將優先致力於「育人革命」與「生產效率革命」

共同社報導指出，日本經濟再生擔當相茂木敏充週一 (22 日) 在眾院全體會議上的經濟演說中表示，想以幼兒教育免費化等方式向育兒一代大力投入政策資源，使以老齡人口為中心的社會保障制度向全民社保型制度轉變。此外，茂木也強調，為了讓去年 11 月 11 個參加國部長達成框架協議的跨太平洋夥伴關係協定 (TPP) 早日生效，將傾盡全力。



茂木表示，將最優先致力於「育人革命」和「生產效率革命」，確實執行去年 12 月敲定的一系列政策。他表示，日本經濟最大課題是跨越少子老齡化的壁壘，提升潛在增長力，強調將採取對策因應兒童入託難問題，並支援為員工加薪企業。



在貿易領域，茂木積極說明了 TPP 框架協議和日本和歐盟 (EU) 談妥經濟夥伴關係協定(EPA)，並提到，未來將採取農林水產業強化舉措等萬全的因應措施。



茂木表示，為實現財政健全化，將在今年 6 月前後彙總出的經濟財政運營基本方針 (骨太方針) 中提出基礎財政收支盈餘目標實現時間，以及作為其保證依據的計劃。此外，茂木還提出了政府債務餘額占國內生產毛額 (GDP) 的比例穩定降低的目標。







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