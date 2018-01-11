含2種甜味劑的可樂上市：可口可樂欲逆轉汽水下滑趨勢

罐裝飲料商可口可樂 (KO-US) 為了打進千禧世代 (1981 年至 1998 年出生) 的消費市場，推出了 4 種無熱量、無糖 (但含有甜味劑) 的健怡可樂 Diet Coke，並於 1 月底上市。

可口可樂股價週三 (10 日) 收盤下跌 0.35% 來到 46.07 美元。

據了解，可口可樂換了新包裝，把罐頭體積變細變高，推出了青檸、櫻桃、橘子、及芒果 4 種新口味，但不會改變原味版本的健怡可樂。

《飲料行銷》的 2016 年數據顯示，罐裝水購買量達 128 億加侖，擊敗了汽水的 124 億加侖，使罐裝水獲得了美國人飲料購買寶座，把汽水類產品擠到第 2 順位。可口可樂希望藉此挽回消費者對汽水的興趣。

圖：可口可樂

然而，有網友於可口可樂官網上抗議，顯然不買賬。消費者 Mike Petsch 認為新包裝會使罐子無法整齊的塞進冰箱，也會減少生鮮超市販售貨品的空間。

此外，健怡可樂裡添加的甜味劑 Ace-K (乙酰磺胺酸钾，Acesulfame K) 及 Aspartame (阿斯巴甜) 因是否影響人體健康，也受到外界質疑。

可口可樂北美總監 Rafael Acevedo 提道，原味健怡可樂只使用 aspartame，但因市調使發現千禧世代消費者認為味道偏酸，最後加了點 Ace-K 來降低酸味，維持甜味。

健怡可樂於 1982 年問世，希望給消費者提供一個「更健康」的選項。