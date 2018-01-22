港股調頭轉弱 體育股紛紛上揚

港股今早轉弱，大市高開22點後調頭回落，曾跌近140點，恆生指數最新報32213點，跌42點；國企指數最新報13168點，跌11點。
內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.39元，跌1.1%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報7.14元，跌07%，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.48元，跌0.4%，中信銀行(601998-CN)(009.98-HK)H股最新報6.2元，升0.3%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報94.4元，升1.2%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報25.9元，升0.6%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報40.9元，升1.4%。
體育股方面，獲最終控股股東提出私有化的寶勝國際(03813-HK)最新報1.98元，升28.6%，中國動向(03818-HK)最新報1.57元，升5.4%，361度(01361-HK)最新報2.81元，升1.4%，特步國際(01368-HK)最新報3.58元，升1.1%。
汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報24.85元，升0.6%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報9.55元，升0.4%，東風集團(00489-HK)最新報9.89元，跌0.7%。
科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報453.6元，升0.3%，易鑫集團(02858-HK)最新報6.69元，升0.5%，IGG(00799-HK)最新報8.9元，升0.3%。
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