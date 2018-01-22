廣發金融工程：上證大盤接近目标位 波動將增大

從20171217日廣發提出“第一波調整已結束”，到開年初廣發提示目标位置在3500~3600一帶，目前上證大盤接近3500，即將向3600靠攏，看起來存在震蕩消化的可能，從風格上看，小市值風格仍在消化高估值，中大市值藍籌仍然具有相對優勢。

1. 看好一季度窗口期。曆年的統計數據看，春節前半個月大盤上漲的比例92%，春節後一個月上漲的比例80%多，為年内确定性最強的時段，今年春節在2.15日，進入一月份下旬後將陸續展開春節行情，随後是春季躁動行情，行情將貫穿整個一季度。

2. 宏觀因子事件，廣發監測到最新【鐵路貨運量同比】處在過去9/12個月均值-兩倍标準差以下的低點位置，該事件觸發後一個月，曆史11次500指數與1000指數分别上漲4.9%，6.43%，正面結論。

3. 量化模型LLT&GFTD看多大盤，2018年1月2日，LLT全面翻多主板指數，包括上證，深成，滬深300，市場趨勢再次迎來短期向好。

4. 最大的技術面。目前大盤最大的技術面是向上大概5°傾斜的趨勢通道線中運行，已經接近兩年，妄想脫離該通道的判斷事後都被證僞，目前通道高點在3500~3600。

綜上，維持一季度主旋律做多的結論，但短期看市場連續上升一個月，大盤逼近目标為3500~3600區間，波動可能加大，風格上，小市值公司仍然在出清過程中，中大市值藍籌仍然具備相對優勢。

來源：廣發證券

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