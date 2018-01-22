央媒評開年銀行業第一大案：請放棄“嚴監管就是一陣風”的幻想

銀行監管部門正以實際行動證明“監管標準會越來越高，監管會越來越嚴”不是一句空話，一些市場機構也可以放棄“嚴監管就是一陣風”的幻想了。

19日銀行業第二張上億元罰單公布：浦發銀行成都分行因違規放貸被罰4.62億元。相比對廣發銀行違規擔保案開出的首張億元罰單時，這次市場的反應相對平靜。

不僅是毫不手軟的處罰。銀行業股權管理、大額風險暴露管理、委托貸款管理……2018年伊始，監管辦法接二連三出台，奠定了全年高壓監管態勢的基調。

而這次，監管措施更加精準。《2018年整治銀行業市場亂象工作要點》列出了8個方面22項的重點整治領域，包括公司治理不健全、違法宏觀調控政策、影子銀行、交叉金融風險等，對每一項都有詳細的闡釋。有市場人士感嘆，這其實就是過去銀行業違規獲利手段的大匯總。可見經過一段時間的摸底調研，監管層對市場機構各種套路已經充分掌握，調控更具針對性。

毫無疑問，銀行業監管正在走向縱深。如果說2017年一季度開始的監管雷霆行動是一場旨在遏制亂象高發勢頭、守住風險底線的“阻擊戰”的話，2018年的監管更多的是針對亂象根源，建章立制，為監管“持久戰”做好保障。

資產規模超過240萬億元的銀行業，占我國金融業資產總量的80%以上，是打好“防範化解重大風險”攻堅戰的主戰場。“三三四十”專項整治取得豐碩成果，發現問題5.97萬個，涉及金額17.65億元，銀監系統作出行政處罰3452件，罰沒29.32億元。背後暴露的則是多年來積累的亂象之重。而這，遠不是靠短時間的整治就能根除的。

更值得註意的是，對監管者的監管也在加強。浦發銀行成都分行違規放貸案中，銀監會對四川銀監局原主要負責人和其他相關責任人進行了嚴肅問責，給予黨紀政紀處分，原因是監管督導不力，監管評級失真。工行黑龍江分行違規銷售對公理財案中，黑龍江銀監局也對內部監管履職不力人員進行了問責。“有風險沒有及時發現就是失職，發現風險沒有及時提示和處置就是瀆職”的監管氛圍正在形成。

處罰不是目的，監管也僅是手段。通過嚴監管讓套利者無利可圖，為規範經營的機構提供公平公正市場環境，避免“劣幣驅逐良幣”，才能推動銀行機構切實加強內控、樹立合規文化，最終打造一個更加穩健發展的銀行業、更加有效服務實體經濟的銀行業。而對市場機構來說，認清形勢，加快調整，才能贏得未來。

本文作者新華社記者李延霞，原標題《銀行業監管走向縱深》

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