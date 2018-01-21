中國新城鎮(01278-HK)兩附屬向合資企業增資3454萬元及7326萬元

中國新城鎮(01278-HK)公布，2018年1月21日，國開南京(公司的全資附屬公司)、新城鎮控股(公司的全資附屬公司)、四川中西及合資企業簽訂合作協議，依照該協議，國開南京、新城鎮控股及四川中西分别向合資企業注資人民币3454萬元、人民币 7326萬元及人民币1.122億元(包括未付注冊資本1000萬元)，并據此分别持有該合資企業經擴大後股本的15.7%、33.3%及51%;合資企業取得國有土地使用權屬證明後，國開南京將以人民币220萬元收購四川中西持有的合資企業的1%股權。注資及股權收購完成後，集團將持有合資企業的50%股權。

合資企業的主要業務是擬在以下地塊進行國際化學校項目的建設及開發，該學校將覆蓋學前教育到高中的一體化民辦教育，以雙語國際化課程為主(K12雙語課程)。合資企業未來將通過將校舍租賃給學校運營方的方式，獲取長期收入。

地塊位于中國南京市江甯區麒麟運糧河以東，啓迪大街以北及南灣營以南區域，規劃用地總面積約12.22萬平方米，使用權期限50年。

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