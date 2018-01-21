順豐控股(002352-CN)：三股東計劃減持累計不超過約1.8億股

順豐控股(002352-CN)21日晚間公告，持股5%以上股東嘉強順風（深圳）股權投資合夥企業（有限合夥）計劃以大宗交易或集中競價交易方式減持本公司股份，減持期間自2018年1月23日至2018年4月22日，減持數量不超過79,991,263股，減持價格不低於45元/股，較上周五(19日)收市價折讓9.78%，涉資81億元。其中：通過大宗交易方式進行減持的，將於2018年1月23日股份解除限售上市流通後進行；通過集中競價交易方式進行減持的，將於本減持計劃公告之日起15個交易日之後進行。

持股5%以上股東蘇州工業園區元禾順風股權投資企業（有限合夥）計劃以大宗交易或集中競價交易方式減持公司股份，減持期間自2018年1月23日至2018年4月22日，減持數量不超過79,991,263股，減持價格不低於45元/股，其中：通過大宗交易方式進行減持的，將於2018年1月23日股份解除限售上市流通後進行；通過集中競價交易方式進行減持的，將於本減持計劃公告之日起15個交易日之後進行。

公司監事劉冀魯計劃以大宗交易或集中競價交易方式減持本公司股份，減持期間自2018年1月23日至2018年7月22日，減持數量不超過20,170,524股，減持價格不低於45元/股，其中：通過大宗交易方式進行減持的，將於2018年1月23日開始進行；通過集中競價交易方式進行減持的，將於本減持計劃公告之日起15個交易日之後進行。

來源：證券時報APP

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