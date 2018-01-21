北韓藝術先遣隊通過軍事分界線抵南韓

由北韓「三池淵管弦樂團」團長玄松月，率領的 7 人藝術團先遣隊，今天上午台北時間 7 點 57 分，乘坐大巴通過「軍事分界線」抵達南韓首爾火車站，進入兩天的訪問考察日程，對在「平昌冬奧會」期間，在南韓演出兩個場地事先踩點。

北韓藝術先遣隊在抵達首爾火車站後，數百名警力維護治安，北韓先遣隊又於 9 點 50 分左右，從火車站出發，搭乘高鐵前往江陵地區，盤點當地的藝術中心，明天在返回首爾進行考察後返回北韓。

北韓「三池淵管弦樂團」團長玄松月一行 7 人，是南韓總統文在寅領導的政府出爐之後，首批訪韓的北韓人士，也是 2016 年 2 月，開城工業園區全面停運後，首次開放兩韓之間的京義線陸路通道。

南韓統一部表示，南韓支援北韓參奧工作組組長李相旻、在此前兩韓會談中，與玄松月有一面之緣的統一部課長韓鐘旭，前往韓方一側的兩韓出入境事務所迎接。玄松月率領的北韓先遣隊，將在韓停留兩天，在南韓期間，他們將前往首爾和江陵的演出場地參觀，與韓方有關人士討論演出日程、內容等事宜。

兩韓於本月 15 日舉行會談時，就平昌冬奧會期間，北韓 140 人規模的藝術團，在首爾和江陵，各舉辦一場演出，達成一致，北韓提出派先遣隊訪韓踩點。朝方先遣隊原定 20 日訪韓，後因北韓方面的原因，日程延後一天。