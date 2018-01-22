不到1年時間 台灣之星第200萬用戶產生

台灣之星今年 1 月擴大「家族省」優惠，並啟動「尋找第 200 萬用戶」計畫，今 (22) 日宣布，上周六 (20 日) 晚間在網路門市誕生第 200 萬用戶，不到 1 年時間就達成新里程碑；電信業者今年面對 3G 將關閉，搶客大戰是免不了，台灣之星今年目標 EBITDA 轉正。

台灣之星總經理賴弦五表示，開台 3 年多，目前 4G 基站數已達 10165 座，從去年 3 月 4G 用戶數突破百萬大關，不到 1 年達成總用戶數正式超越 200 萬。

台灣之星看好電競產業蓬勃發展及滿足手遊玩家高速飆網需求，今年攜手全新策略夥伴王道銀行，提供王道銀行傳說對決聯名簽帳卡卡友上網吃到飽方案，另外，慶祝 200 萬用戶數達成，今日也宣布加碼「家族省」適用專案及優惠。

台灣之星去年 12 月行動服務營收為 9.2 億元，創歷史新高，全年行動服務營收累計達 93.9 億元，年增 21%，合計去年全年總營收突破百億 122.4 億元，年增 25%。

台灣之星指出，去年包含整體營收、行動服務營收、用戶數等關鍵指標性營運項目都逆勢成長、再創新高， 總經理賴弦五表示，去年是很關鍵的一年，去年 6 月晉升台灣電信四強，各大重點營運指標連續 2 年雙位數成長。

他指出，展望 2018 年營收表現將會承續 2017 年成長動能，同時持續精進網路建設，提升網速表現及涵涵蓋率，且積極佈局 5G 及物聯網，目標在今年 EBITDA 轉正。