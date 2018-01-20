債市好消息！希臘評級兩年來首次上調 西班牙六年來首度邁進A級

摘要：標普兩年來首次上調希臘評級，未來還可能上調。惠譽自六年前歐債危機以來首次恢復西班牙 A 級評級。市場對此已有預期，一年來希臘公債殖利率明顯回落，本周五西班牙與德國公債利差創兩年新低。

美國公債還在熊市邊緣徘徊，兩個歐元區國家給債市帶來好消息。

標準普爾將希臘評級由 B - 上調至 B，前景展望正面。這是標普兩年來首次調整希臘評級。雖然 B 級仍屬垃圾評級，距離投資級評級還有五級，但標普的升級反映出希臘財政狀況取得好轉，而且評級還可能上調。

標準普爾聲明稱，希臘的經濟增長和財政前景已經改善，勞動力市場復甦，給予希臘正面的前景展望體現出，基於未來一年的政策和融資環境，可能進一步上調評級。

希臘評級被上調消息公布後，歐元兌美元跌幅收窄，此前跌至 1.2215，創日內新低，後回升到 1.2220 上方。

此後惠譽宣布，將西班牙評級由 BBB + 上調至 A，前景展望穩定。這是 2012 年初、歐債危機以來西班牙首次恢復 A 級評級。西班牙評級升級後，歐元兌美元儘管有震盪，仍站穩 1.2220 一線。

惠譽聲明稱，歐元區經濟相對普遍地強勁復甦，地區之間的宏觀經濟失衡減少，西班牙繼續受益。西班牙還存在加泰羅尼亞獨立的政治風險，到目前為止對經濟的負面影響有限。

此次標普上調希臘評級不算意外，債市投資者的表現已經反映出他們對希臘復甦看好。近一年來投資者需求明顯推升希臘公債價格、壓低公債殖利率。去年 2 月希臘 10 年期公債殖利率曾高達 7.84%，目前回落到 3.8% 左右。

市場也預計到了惠譽上調西班牙評級。本周五稍早，西班牙與德國公債利差收窄到 93.3 個基點，為兩年來最低水平。

西班牙 10 年期公債殖利率也較一年前有所下降，去年 3 月曾逼近 1.9%，本周五收於 1.47% 左右。

『新聞來源／華爾街見聞』