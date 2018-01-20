美股盤中─政府關門擔憂持續 道瓊下跌51點

由於投資人持續擔憂政府可能關門，美國股市週五中場走低。道瓊一度下跌 51 點。而後反彈，各指數漲跌互見。

台北時間 00:25

道瓊工業平均指數下跌 35.86 點或 0.14% 至 25981.95。

Nasdaq 指數上漲 18.40 點或 0.25% 至 7314.44。

S&P 500 指數上漲 3.54 點或 0.13% 至 2801.57。

週四，眾院通過了一項法案，避免政府關門。現在，該法案來到了參院，需有 60 票才能將該法案送至川普總統桌上。但共和黨在參院僅有 51 席。

歷史上，政府關門將會導致股市短期回檔。美國預算管理局局長 Mulvaney 週五說，政府關門的機率為 50 對 50。

本週，股市的波動率增加。週二，股市出現重大反轉，主要指數盤中創新高點，終場却告收低。

分析師說，華盛頓的歧見尚未結束，投資人態度依舊謹慎。

但本週，主要指數仍可望上漲。週五開盤前，道瓊本週以來上漲了 0.8%，S&P 500 與 Nasdaq 亦分別上漲了 0.4% 與 0.5%。

財報季本週進入高峰，大多企業公布財報均高於預期。週五上午為止，已公布財報的企業中，79% 獲利高於預期，89% 營收高於預期。

分析師說，本財報季當能證實全球成長持續同步，也能清楚顯示稅改對企業獲利的影響。

過去四週，投資人投入股票基金的金額創下新高。今年以來，股市上漲約 5%。