滴滴宣佈托管小藍單車 收購傳言不攻自破

外界盛傳已久的「滴滴收購小藍」終於撥雲見日，滴滴出行 (DIDI) 昨 (9) 日透過官方微博天正式宣佈托管小藍單車，明確了並非收購。

根據安排，小藍單車的品牌、押金和欠款仍歸小藍，但滴滴可以提供小藍單車用戶押金、特權卡和充值餘額轉換為等值滴滴單車券和出行券的選擇。

此外，滴滴還表示近期將推出共享單車平台，匯集 ofo 小黃車、小藍單車以及滴滴即將上線的自有品牌，並陸續推行免押金騎行服務，意味着滴滴開始正式涉足共享單車領域。

香港《文匯報》報導，目前來看，剛恢復平靜不久的共享單車市場又回歸緊張競爭格局，除滴滴佈局了 ofo 和小藍之外，阿里巴巴 (BABA-US) 則投資了哈羅單車，並促使永安行 (603776-CN) 單車和哈羅單車的合併。

另一資本巨頭騰訊 (0700-HK) 則擁有摩拜單車。此外，近期還有消息指出，ofo 近期或完成阿里主導投資的 10 億美元融資，都顯示共享單車再度受到投資家青睞。

對於共享單車的再次走紅，有行業人士認為，共享單車目前並非是單純的短途出行工具，更重要的是其具有世界級的線下流量入口作用。

數據調研機構 QuestMobile 統計顯示，截至去年 11 月，摩拜單車日訂單數 2988 萬次，ofo 2097 萬次，哈羅單車截至去年 11 月的日均訂單也突破了 1000 萬單。