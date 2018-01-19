半導體擴產需求帶動 朋億在手訂單創高 今年營收估增1成以上

半導體暨面板設備廠朋億 (6613-TW) 今年營運展望看俏，朋億表示，目前在手訂單創新高，今年營運可期，其中半導體相關設備訂單，估可較去年成長 1 成以上，上看 2 成水準，法人看好將帶動整體營收成長 1 成以上。

朋億指出，過去有些在中國大陸接單是採完工就可認列營收，不過根據新的財報規範，部分完工認列的金額，已無法列在營收，只能列在股東權益，因此影響部分今年營收表現，若扣除此部分，今年營收成長幅度將會更大。

朋億表示，今年來看半導體較樂觀，由於今年中國大陸持續開出新產能，設備導入力道持穩，且朋億獲多家大廠訂單，營運動能看俏，今年半導體營收將較去年成長 1-2 成，營收比重將從去年底的 52%，攀升超越 6 成以上，其中高毛利的高潔淨度化學品供應與分裝系統，設備比重持續增加，有助今年獲利表現。

朋億強調，目前在手訂單創新高，超越 2016 年底時的 40 億元水準，2016 年底在手訂單 40 億元，2017 年全年營收達 33.43 億元，創新高，去年底在手訂單再度寫下新猷，今年營收動能可期。其中在手訂單有高達 7 成是來自於中國半導體相關。

朋億主力產品包括半導體及面板廠製程廠務系統高潔淨度化學品供應與分裝系統設備，公司也掌握化學品在輸送物質包含強酸、強鹼符合高度安全性的要求、設備潔淨度及穩定性高的關鍵技術，是目前中國新廠建置主要設備供應商。

朋億去年營收為 33.43 億元，創歷史新高，年增 26%，主要就是受惠半導體擴產需求帶動，另外去年面板大廠如中電熊貓、華星光電等，也積極建置 LCD 與 OLED 面板產能，帶動朋億去年營收成長。

根據 TrendForce(集邦科技) 最新統計資料，半導體產業自 2016 年至 2017 年底，中國包括中芯、華虹等大廠，皆有新廠建置及規劃中的 8 吋和 12 吋晶圓廠，分別有 8 座、20 座，面板則在大尺寸及 AMOLED 等需求增加因素下新廠建置動作更為積極。