馬來西亞電商協會SITEC：「台灣再不來，中國就要來了!」

作者：趙曼汝 攝影：邱劍英

人口紅利、經濟起飛，加上手機使用愈來愈普遍，讓東南亞成為電商下一座金礦，當中國馬雲、美國亞馬遜等大咖來採礦，台灣業者為何還躊躇不前？大馬電商理事會給台灣的忠告是什麼？

雪蘭莪資訊科技與電子商務理事會（SITEC），是各國電商業者前進馬來西亞必定拜訪的官方單位，與台灣業者有著相當密集的互動。他們觀察，接下來一、兩年，中國的動作只會愈來愈快，台灣要更加緊腳步。以下是 SITEC 總監吳文彬（Goh Boon Peng）、SITEC 理事兼電商顧問蔡凱旋（Chua Khai Suan）的專訪摘要：

馬來西亞現在電商的發展，非常像台灣 2000 年的階段。這幾年 Lazada 跟 11street 兩個外資進入，協助馬來西亞整個電商產業的發展，也激起大家對電商消費的體驗。

在東南亞，普遍商家都會碰到同樣的競爭跟挑戰：中國、日本、韓國、美國亞馬遜都會進來。

台灣商家的難題是，馬來西亞很多消費者其實不認識台灣品牌，除非你是國際大品牌 Asus、Acer 等。

在這種情況之下，馬來西亞的選擇多，消費者不只拿你來比，也拿淘寶來跟台灣比。好處是大家還是知道，Made in Taiwan 跟 Made in China 比，品質比較好、價格比較高。

給台灣業者的建議

原本我們認為網路產業可以用網路方式進入這個市場，可是這幾年我們回頭來看，發現其實不太可能。

1. 深入了解：

建議必須回到創業的心態，重新理解這個市場、投入、再開拓。不能只派一個代表來。

像 Lazada 在投入時，也找了一個願意在馬來西亞全程投入的 CEO 羅素（Hans-Peter Ressel），他是拿資金來創業的。

2. 老闆要常來：

台灣業者一開始也許不需要落地，但決策人要常來，了解市場可以怎麼做。不同人會給你不同想法，慢慢可以整理、整合成你能夠進來的方法，這需要花心思、花時間、花資源。

台灣掌握產品、IT 技術、電商 know-how，若跟大馬這邊伙伴配合，有對文化、市場的認識，發展速度會更快。

3. 把握時機：

現在還有一點時間，很多商家對東南亞的認識比中國商家大很多。台灣商家可藉此優勢，趕快爭取進入市場的時間。

我們也會慢慢往中國去。中國雖沒有新南向政策，可是其實商家不需要政策，他們自己都會來。（責任編輯：賴品潔）

來源：《天下雜誌》 640 期

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