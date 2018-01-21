矽晶圓缺貨行情貫穿2018年

為達到 2020 年半導體自給率達 40％的目標，中國加速晶圓廠建置，產能將在 2018 年加速開出，已供不應求的矽晶圓供給缺口將再度擴大。

【文／林麗雪】

矽晶圓缺貨話題，不僅將持續貫穿 2018 年一整年，甚至延續到 2019 年，雖然 2017 年，這個族群股價上漲也是以倍數計，但可預見的未來，強勁的缺貨基本面，仍將讓整個矽晶圓廠營運持續向上翻轉，整個產業的供需情勢，在新的一年，仍值得投資人費心留意。

矽晶圓是半導體製程中，最基本的原材料，基本上，沒有矽晶圓，半導體廠就無法生產，矽晶圓就像是長出半導體元件的麵包粉，關鍵且必要。

中國實施「中國製造 2025」的強國發展戰略，動員政府資金資源全面扶植半導體，十三五計畫中，並明確制訂，目標在 2020 年半導體晶片自給率將達到 40％、2025 年達到 50％。

中國政策既出，使命必達，在龐大資金與相關配套政策扶持下，未來幾年中國半導體建設勢必蓬勃發展。

中國加速興建晶圓廠增需求

根據統計，自 2017～20 年的四年期間，全球預計將興建 62 座晶圓廠，其中，中國將有 26 座居首位，美國則有 10 座，台灣也會有 9 座新建半導體矽晶圓廠。

而過去一段時間，中國已規劃新建的晶圓廠就有 17 座，其中 12 吋晶圓廠有 12 座、8 吋晶圓廠有 5 座，這些晶圓廠將陸續在 2018、2019 年試量產。

儘管市場普遍認為，從成本結構來看，中國新建晶圓廠折舊成本高，加上人力、原材料價格上揚，中國半導體廠短期勢必面臨虧損壓力，但中國晶圓廠產能如火如荼地開出，也勢必將在未來幾年讓原本供給就已相當吃緊的矽晶圓，供需缺口再度擴大。

矽晶圓廠擴產牛步

然而，全球矽晶圓廠經過 2008 年金融海嘯的大洗牌後，有實力生產 12 吋矽晶圓的廠家，五根手指頭數得出來，產能最大的兩家都在日本，分別是 Shin-Etsu 及 Sumco，全球市占分別為 30％及 26％；之後是台廠的環球晶，市占 17％；德國的 Siltronics 市占 11％及 SK Siltron，市占 9％，單這五家矽晶圓廠全球市占就超過九成，產業相當集中化。

但不同於其他產業，矽晶圓產能不是說開就開，矽晶圓的生產技術門檻相當高，特別是尺寸愈大的矽晶圓，不管是矽的純度或平坦度的要求都極為嚴格，新進者要加入不易。

除了生產技術門檻高之外，大尺寸矽晶圓取得客戶的認證難度高，即便新進者要進來，半導體廠也不太可能冒著產品出錯的風險，去認證新的矽晶圓供應商，即便半導體廠願意認證新的供應商，新廠房的認證期也要 2～3 年才能完成。

來源：《財訊快報》 理財年鑑第 201801 期

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