3D感測的大贏家是…

行動裝置 3D 感測模組市場產值將出現跳躍性成長；搭上 3D 感測的順風車，VCSEL 三雄的逆襲也趁勢而起。在這場戰爭中，誰是下一個勝利者？

【文／林宥辰】

3D 感測在蘋果陣營推出新機後，熱潮逐漸沸騰至最高點，在眾望所歸的 iPhone X 華麗登場後，3D 感測儼然是近期最火燙的話題，這次 iPhone X 取消了 Home 鍵，同時改用 Face ID 解鎖代替指紋辨識功能，3D 感測成了最大的功臣，在智慧手機的風潮中，立下一個創新的標竿。

用在智慧手機可能性大增

3D 感測應用範圍廣泛，尤其是在 iPhone X 引領風潮後，其他手機廠勢必跟進，據悉安卓陣營 2018 年將發表的高階機種都將配備相關功能，以利提高單價，根據研究機構拓墣表示，在 iPhone X 率先導入臉部辨識後，行動裝置 3D 感測模組市場產值將出現跳躍性成長，規模從 2017 年的 15 億美元，成長到 2020 年的 140 億美元，年平均成長率為 209％。除手機 3D 感測，未來還可延伸到筆電、個人電腦、掃地機器人等，甚至下個主戰場很可能是 AR/VR、無人機與自駕車這類的新領域，因此更具未來性的題材也開始醞釀發酵，簡單來說，3D 感測的市場，看起來一片光明！許多相關供應鏈廠商，未來也都有機會分食這塊大餅。

事實上，過去感測技術曾經用在微軟 Xbox 的 Kinect 遊戲機，隨著這幾年 AR/VR 的需求逐漸上揚，蘋果在 2013 年瞄準商機收購 3D 感測技術製造商的 PrimeSense，使得 3D 感測技術未來被用在智慧型手機的可能性越來越高。值得一提的是，過去的智慧型手機中，都只有 2D 技術，就連三星電子 2017 年推出的 Galaxy S8 智慧型手機也都還沒有內建 3D 感測技術的功能，此次帶出題材面，相關個股當然也不能忽視，除了台積電子公司的封裝廠精材以黑馬之姿竄起以外，深耕 VCSEL 的穩懋、全新與宏捷科也極具爆發力，都是這一波潮流中不可忽視的好標的。

黑馬精材股價飆風

蘋果新手機 iPhone X 最大亮點在於 3D 感測，在推出後市場上掀起一陣熱潮，趨勢儼然成形，相關台廠也喜迎淡季中的意外高峰周期，據悉，3D 感測相關零組件供應商，分為蘋果和高通兩大陣營，並且切割為發射端與接收端兩部分，其中蘋果陣營使用台積電提供發射端的繞射式光學元件 DOE，精材與采鈺則提供後段製程，當然也一起成為大啖蘋果財的受惠廠，其中最特別的是專門做 VESCEL 鏡頭封裝測試的精材，不只從 2017 年 7 月開始，營收續創當年新高，第三季的營收也達 9.93 億，EPS 從第二季的負的 1.33 元回升至負的 0.74 元，儘管第三季處在虧損狀態，但法人預期第四季因稼動率快速改善，不排除見到損益兩平或小賺的想像空間。此外法人預期，2018 年將會有後置 3D 感測的應用，將 3D 感測的功能移至背板上，完整後鏡頭 3D 感測應用的整合，加上前鏡頭原來的臉部辨識，這個最新的製程 2018 年可望放量出貨，法人透露，下一代的蘋果新機已經在設定規格，精材非常有可能搶得先機，領先群雄。尤其在台股震盪中，擁有富爸爸撐腰的精材股價領先寫下掛牌以來的歷史新高，一度飆升至 100 元附近，或有暗示壓軸行情的新主流悄悄現身，只是短線累積的漲幅已大，從 2017 年 12 月開始股價便開始出現明顯修正，獲利了結賣壓出籠，下一次行情出現之前，或有先進行籌碼換手與沉澱的必要，不妨耐心等待。

來源：《財訊快報》 理財年鑑第 201801 期

更多精彩內容請至 《財訊快報》