【港股早評】破頂後大市何去何從 投資者該當何樣？

美國股市低收，道瓊斯指數更錄得更百點跌幅，看來今日大市亦會隨美股跌勢而低開？為何會用問號，無疑美股走勢理論上會影響今早港股表現，同時周四期指夜市低收，會不利大市去向。可是港股在美預託證券(ADR)卻普遍高收，其中重磅股匯豐控股(00005-HK)ADR表現相當強勢，所以今早大市最終會否低開，目前仍屬未知數，總之投資者今日無需太緊張，若有心水股份，但是認為仍未到了入市價，可以稍等一會。若投資者認為現時股市已到了一個令人持貨會感到不舒服的程度，可以考慮先行沽貨亦無所謂。投資者今日放鬆心情便可。

為何今日可以採取較輕鬆的心情？畢竟在周內創新高的目標已達到，個別投資者此刻心神可能仍未定。不知道是加注好或是獲利好，若要作出抉擇當然會感到煩惱。因此投資者可以先行觀察其他更活躍的投資者行動，再作出相應部署。可是投資者不是講求採取優先行動而及早獲得優勢嗎？不錯，確實有先行動以取得優勢的做法。但是亦可以採取後發而先至的態度。在自己尚未有立場之際，看一看市場人士現時的態度，再作出決定反而可以讓自己明白為何要作出這樣的決定，以及作出有關決定會帶來什樣的風險。就如有傳聞指出，阿根廷球王美斯在巴隆羅拿比賽時，於開賽初段會先花數分鐘以了解對手的即場踢法及部署，其後才加以調整，務求獲勝。投資者何不參考一下美斯踢比賽的態度，來應對金融市場的變化。不是快便可以成功，而是要在適當時間加快節奏，有時拖慢節奏，徐疾有致這四個字，不難理解吧。

那麼今日大市又有哪些股份可以留意？內銀股肯定是首選。內銀股近期走勢實在太強，基本上是一個不可以忽略的行業。內地昨日公布的經濟數據較預期理想，有助內銀股估值獲調升。至於此因素會帶動內銀股股鏇價去到哪一個境地？實在難測，惟投資者不應對內銀股作短線操作，因為內銀股在一般情況下，波幅不會超過3%，若作短線操作，除非是一個極龐大的金額，否則單是手續費足以讓投資者回報大減。

至於在周一上市後，股價曾累升近5.9倍的希瑪眼科(03309-HK)，今日會繼續成為投資者留意對象，投資者自然希望待股價回落時趁低吸納，是否可以成功？則看一看投資者的運氣。

2018年1月19日上午9時7分

文﹕張偉倫

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