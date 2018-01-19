美國1月費城聯儲製造業指數下滑 擴張步伐放緩

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國中大西洋地區製造業於 1 月繼續擴張，惟擴張步伐有所放緩。美國聯準會費城分行公佈 1 月份衡量費城地區製造業活動表現的總體經濟指數，由 2017 年 12 月份的修正後的 27.9，向下滑落至 22.2。2017 年 2 月份 43.3 的數據是 1984 年 1 月以來最高。



此前彭博社調訪 43 位經濟專家得出的預估中值為 25.0，預估值介於 18 至 31.8 之間。數值高於零，便代表賓州東部、紐澤西州南部以及德拉瓦州地區製造業景氣擴張。低於零則意味著製造業景氣衰退。而 1 月份指數是連續第 18 個月處於零以上。



根據這份數據的分項指數，1 月份新增訂單分項指數從前月的 28.2，向下滑落至 10.1；就業分項指數由前月的 19.7，降至 16.8；出貨分項指數自前月的 23.9，向上升至 30.3；支付價格分項指數從前月的 27.8，增至 32.9；收取價格分項指數由 12.6 升至 25.1；庫存分項指數由前月的 - 1.1，升至 9.4。



衡量未來 6 個月的展望分項指數從前月的 52.7，向下降至 42.2。







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