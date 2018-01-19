聯準會副主席人選最新進展 白宮考慮舊金山Fed分行總裁John Williams

摘要：聯準會副主席人選最新進展：白宮正在考慮讓現任舊金山 Fed 分行總裁 John Williams 擔任聯準會副主席一職。

據《華爾街日報》援引知情人士透露，美國白宮正在考慮讓 John Williams 擔任聯準會副主席一職，John Williams 目前是舊金山 Fed 分行總裁。

2011 年 John Williams 接替現任聯準會主席葉倫成為舊金山 Fed 分行總裁，此前他還擔任過舊金山 Fed 分行研究室主任，當時也是直接匯報給葉倫。

John Williams 的職業生涯幾乎都在聯準會度過，早在 1994 年就加入了聯準會任資深經濟學家；2002 年，John Williams 加入了舊金山 Fed 分行。他的履歷非常符合川普政府想尋找的「廣受尊敬的貨幣經濟專家」這一定位。

（圖為舊金山聯儲主席 John Williams）

在此之前，針對聯準會空缺職位的問題，白宮也曾對一些符合要求的人選進行過面試。

去年 12 月底媒體曾報導，白宮已經對兩位經濟學家 Richard Clarida 和 Lawrence Lindsey 進行了面談，考慮讓其中一人擔任聯準會副主席職務。

Richard Clarida 目前是 Pimco 的一位董事總經理，同時也是哥倫比亞大學經濟與國際關係專業的教授。2002-2003 年，他曾擔任美國財政部助理部長，主要負責經濟政策方面的事務。

而 Lawrence Lindsey 目前在華盛頓經營一家經濟顧問公司，曾在 1991-1997 年於聯準會任理事。2001-2002 年，他是小布希政府的最高經濟顧問，時任白宮國家經濟委員會主任，在籌劃小布希 2010 年的 1.35 兆美元減稅計劃中曾發揮主導作用。

時間再往前推，11 月時還有媒體報導稱，白宮考慮任命現任德國安聯（Allianz）首席經濟顧問的 El-Erian 為聯準會副主席。

2017 年 9 月 6 日，聯準會副主席費希爾意外地以「個人原因」為由向總統川普和白宮遞交辭呈，並於 10 月 13 日左右提前離職，卸下了聯準會副主席和理事職務。

費希爾離開後，聯準會主席葉倫又將於明年 2 月初任期屆滿後卸任，七個聯準會理事席位就會空出四個。由於聯準會理事的任期長達 14 年，總統有機會任命如此多位理事的情況相當少見。

明年聯準會將迎來 1936 年以來最劇烈的領導層變化，決定權就掌握在史上最不可預測的美國總統川普手裡。

『新聞來源／華爾街見聞』