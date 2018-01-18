投資人等待美國經濟數據出爐 金價走低

投資人密切關注美國即將公布的經濟數據，週四 (18 日) 早盤金價走低，是近 6 個交易日首見。

美東時間週四上午 3 點 10 分，紐約商品交易所 (COMEX) 黃金期貨交易價，較前一交易日收盤價下跌 0.8%，報每盎司 1,328.80 美元。

由於近期美元疲軟，截至週三為止，黃金已連漲 5 天。

週四美國將公布新屋開工、申請失業救濟人數，以及費城製造業指數等經濟數據，預料會成為投資人關注焦點，外界對於美國在 2018 年能否承受多次升息，相當關心。

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數 (DXY)，從周二觸及的三年低點 89.98 反彈，升至 90.50。

至於其他貴金屬表現，週一觸及近 3 個月高點 (17.42 美元) 的白銀期貨價格，下跌 0.6%，至每盎司 17.06 美元。

週一創歷史新高 (1,133 美元) 的鈀金價格，下跌 0.4%，至每盎司 1,105.20 美元；鉑金下跌 0.6%，至每盎司 1,005.20 美元；3 月交割銅期貨漲 0.3%，至每磅 3.200 美元。

市場將持續關注美國政府關門危機，由於共和黨及民主黨在移民政策上意見相左，美國國會無法通過財政撥款法案，若 1 月 19 日前仍無法通過，美國政府恐關門停擺。