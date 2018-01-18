〈金管會新春展望〉金融科技辦公室擴大為金融科技中心 顧立雄任主任

金管會今 (18) 日舉行新春記者會，主委顧立雄宣示 FSC 三大施政重點，他指出，其中 F 就是 Fintech，為發展金融科技，原來的金融科技辦公室將擴大為金融科技中心，且將由他本人擔任科技中心主任。

顧立雄宣示金管會今年三大施政重點，他表示，將如該會的英文名字 FSC，F 是 Fintech 金融科技；S 是 Surport，金融業支持實體產業的發展；C 則有三個是 Law Compliance 法遵、Risk Control 風險控管、Corporate Governance 公司治理。

顧立雄指出，F 的 Fintech 部分，因為金融監理沙盒已經通過，即將來到的一年，原來的金融科技辦公室將擴大為金融科技中心，且將由他本人擔任科技中心主任。

金融科技中心將下轄兩個小組，「創新發展組」負責創新實驗條例的子法研訂，還有申請案件的審查，應該在第二季初，相關的子法就可以發布並受理案件申請；而另一小組為「園區發展組」，負責園區的規劃與發展並且提供業者諮詢，目前園區建置已緊鑼密鼓在進行中，預計今年上半年可以落成，讓金融科技的新創業者進駐。

至於為何由顧立雄本人擔任金融科技中心，顧立雄表示，因為金融科技有很多跨局處的業務，加上大家也是摸索中前進，由他親自當主任可以讓跨局處的問題好好解決，讓金融科技發展更有效率。

S 是 Surport，顧立雄表示，金融要支持實體產業的發展，去年金管會透過法規鬆綁，來鼓勵金融業支持各實體產業，例如：放寬銀行對單一創投事業之投資持股可達 100%、開放保險業投資 (包括 5+2、國家級投資公司所設立的 PE Fund 等)。未來也要持續透過政策鼓勵與法規鬆綁，讓金融業在不同的面向，支持實體產業的發展。

顧立雄進一步指出，C 則有三個是 Law Compliance 法遵、Risk Control 風險控管、Corporate Governance 公司治理。金管會須維持金融秩序的穩定，包括消費者權益保護、資訊安全、洗錢防制、公司治理、法遵等，尤其今年第四季我國將接受 APG 評鑑，希望從此三面項好好扎根。