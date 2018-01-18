〈金管會新春記者會〉顧立雄：金融業整體產值攀高 祭出三大監理+FSC三大施政重點

金管會今 (18) 日舉行新春記者會，主委顧立雄表示，去 (2017) 年前三季，金融業整體產值占 GDP 比重已達 6.82%，超過前兩年的 6.53%，可見金融市場發展已有一定成長，他期許金融業能繼續加油提高產值，以帶動國家經濟成長。展望今年，顧立雄提出三大金融監理原則及「FSC」三大施政重點。

顧立雄今天新春記者會一開場，先率領金管會副主委鄭貞茂與黃天牧以及各局處主管手持「金旺年」春聯拜年。顧立雄說，明年是金狗年，也是戊戌年，而他就是戊戌年生的，所以代表他已經 60 歲一甲子了。

拜年之後，顧立雄就向大家致歉，他說，日前曾說保險業去年獲利應有 1600 億元，但目前看來保險業去年 12 月可能提列很多匯損，導致保險業去年全年只賺了 1307 億元，整體金融業去年全年稅前獲利 5385 億元，並未創下歷史新高紀錄。

展望今年，顧立雄提出金融監理三大原則，分別是：溝通監理、效能監理、場內監理。

顧立雄表示，溝通監理是金管會修訂法規時，要跟業者充分溝通，金管會或許無法全盤接受業者意見，但充分溝通可了解業者困難處和需求，有此問題意識後，可讓問題更聚焦，避免「令出難行」。

二是效能監理，顧立雄說，過去十年來，保險資產從 10 兆台幣成長到 25 兆，銀行業資產則自 28 兆成長到 47 兆。面對金融市場不斷擴大，相關法規也不斷新頒和修訂，但金管會的組織和員額不可能跟著大幅擴編，所以一定要想辦法提升效率，著重差異化管理。

顧立雄進一步表示，未來的「場內監理」也就是金檢資源會用在刀口上，金檢將「捨輕取重」，不要耗費監理者及業者雙方資源；至於「場外監理」，則強調財務健全性等量化指標，並施予不同程度的監理。

第三是韌性監理，顧立雄指出，近年國際金融組織例如巴塞爾協議等，多要求須強化銀行資本和流動性管理，以提高銀行抗壓性，金管會將加強接收各式國際新知和監管訊息，以堅韌態度處理問題。

顧立雄也宣示今年三大施政重點，他表示，將如該會的英文名字 FSC，F 是 Fintech 金融科技；S 是 Surport，金融業支持實體產業的發展；C 則有三個是 Law Compliance 法遵、Risk Control 風險控管、Corporate Governance 公司治理。