航運巨頭快桅攜手IBM 用區塊鏈開展貿易服務

中國證券網今 (18) 日援引新華社報導，世界航運巨頭丹麥快桅集團（A.P. Moller-Maersk）(MAERSK-B-DM) 日前宣布，計劃與美國 IBM(IBM-US) 組建一家合資公司，透過區塊鏈技術，為全球貿易提供更高效、安全的服務。

據悉，新合資公司可望於今年內成立，並開始提供服務，總部將設在美國紐約， 快桅集團首席商務官柯文勝 (Vincent Clerc) 將擔任董事會主席。

快桅 表示，建立新公司旨在創建一個全球貿易數位化平台，該平台將建立在開放的標準基礎上，全球航運生態系統中的各方均可使用。這一平台將使跨境貿易貨物運輸方面的信息流更透明、簡化。

快桅 集團首席商務官柯文勝 (Vincent Clerc) 說明，新公司成立將是 快桅 推動全球貿易數位化戰略的一個重要里程碑。他說：「提供一個中立開放的數位化平台，以安全、便捷的方式交換信息潛力巨大，這將使整個供應鏈的所有參與者受益。」

業內人士指出，全球貿易的成本和規模一直以複雜的態勢增長，當前消費者每天使用的物品中絕大部分通過海路運輸，而運輸這些貨物所需交易單證文件的管理成本預計最高可達實際運輸成本的五分之一。通過減少國際供應鏈中的壁壘，全球貿易能夠大幅增長，從而刺激經濟增長並創造新的就業機會。