印錢？操縱？場外交易？幣安「回應一切」

幣安交易所於 2017 年 7 月 14 日正式啟動，半年多的時間裡，幣安以火箭般的速度成為了全球最大的虛擬貨幣交易所之一，目前其 ICO 代幣的市值達 143 億元。

用戶量方面，2017 年 12 月 19 日，幣安宣布其用戶數量超 200 萬，其後不到一個月的時間，這個數字便躍升至 500 萬。同時據媒體報導，每天有 25 萬新用戶不斷湧入幣安的平台。

外界尤其是媒體對幣安的質疑也如影隨形，據新浪財經報導，幣安利用幣幣交易規避監管，同時，他們通過發行代幣並定期銷毀以炒作幣價，並利用營銷活動操控其他 ICO 幣種的價格；也有財經部落客爆料稱，幣安每天的手續費收入超過了上交所與深交所的總和。

2017 年 1 月 17 日凌晨 2 點左右，剛剛坐飛機奔赴海外的幣安聯合創始人何一就近期媒體對幣安的質疑向全天候科技做出獨家回應，她稱：幣安自己沒印錢，沒炒作波場幣，沒提供場外交易，公司員工天天吃盒飯。

一夜暴富的神話每天在幣圈上演，為推銷代幣而進行營銷的手法層出不窮。面對在幣安旗下發行的最火的幣種之一——波場幣（TRX）送豪車的質疑，何一回應稱：「 OK（OKCoin）、火幣，Lbank，Kucoin 哪家沒送豪車？」

全球用戶超 500 萬，卻不是中國公司？

1 月 12 日，Binance 幣安的創始人趙長鵬在接受彭博社採訪時稱，Binance 近來每周新增數百萬用戶。僅在今年 1 月 10 日的一小時內，就有 24 萬人註冊，平台不得不關閉註冊通道，以保證服務質量。

根據 Coinmarketcap 的記錄，彭博社在報導發出額前一天，幣安的成交額達 61 億美元。

伴隨著數位貨幣和區塊鏈的走勢，多家數位貨幣交易所的的用戶註冊數量都創下了記錄。據每日新聞報導， Coinbase 每天都有 10 萬用戶註冊，Kraken 則每天有 5 萬名新用戶註冊，幣安每天則會接納多達 25 萬新用戶。

在 1 月 10 日，幣安宣布其全球註冊用戶超過了 500 萬人，已經躍升為世界最大的交易所之一。他們稱，平台用戶以歐美用戶為主，中國用戶在其用戶比例中不到 4%，遠遠低於同在亞洲的日本、韓國等國家。

「現在的 500 多萬用戶里，中國用戶只有 3%」幣安的聯合創始人何一向全天候科技表示，「幣安是一個國際區塊鏈資產交易平台，印度用戶都比中國用戶多，只是因為創始人是華裔，提供中文服務經常被當成中國公司。

據 36 氪報導，幣安 2017 年 9 月公開披露的數據顯示，當時中國用戶占比高達 20%。

何一在去年 8 月宣布加盟幣安，擔任其 CMO 和聯合創始人，她之前曾擔任一下科技副總裁。在幣圈，她更廣為人知的身份是 OKCoin 幣行的聯合創始人。據稱在 OKCoin 期間，她曾帶領這家交易所拿下了 60% 的市場占有率，由此被稱為「幣圈一姐」。

去年 9 月 1 日，在中國監管機構開展對 ICO 的整治前夕，幣安宣布獲得來自由快的打車創始人陳偉星創立的泛城資本及黑洞資本的千萬美金天使輪融資。

迅速崛起，不靠場外交易？

主流的交易所大多採用法幣買賣數位貨幣的交易方式。監管來臨後，大多數法幣與數位貨幣間的交易轉到了場外。

由於不接受任何法幣的充值，僅支持用戶完成虛擬幣和虛擬幣之間的置換，並且服務器均設置在國外，因此幣安並未受到監管政策的直接衝擊。

有分析稱，在國內的交易所忙於退幣與清退之際，僅提供幣幣交易服務、從而規避監管的幣安獲得了快速發展的機會。

「我們從未提供場外交易。」何一向全天候科技強調，「雖然不是中國公司，但我們也遵守各國法律，符合各個國家的監管措施。」

同一時間，幣安開始高調挺進國際市場。在監管整治過程中，幣安曾在網站發布聲明稱，將阻斷來自中國 ip 的交易。

「如果要問幣安高速成長的原因，那就是我們技術有領先優勢，而且手續費低，把利儘可能都給了用戶。」何一稱，「中國用戶清退的時候，我們一貼就上千萬，打錯的幣行業默認不給找，我們會幫用戶找，被詐騙我們都一個個幫他們想辦法，用戶都不瞎。」

幣安幣 143 億市值，自己沒印錢？

幣安在之前也發行了自己的 ICO 代幣 - 幣安幣（BNB），並上線交易所。這一代幣發行總量恆定為 2 億個，對外公開發行 1 億個，且永不增發。

根據其官方闡釋，參與交易的用戶如持有足額 BNB，系統便會對所需支付的手續費進行打折優惠，並按當時市值折算出等值 BNB 數量，使用 BNB 完成手續費的支付。

另外，幣安為 BNB 設置了庫藏股機制：每個季度將幣安平台當季凈利潤的 20% 用於庫藏股 BNB，庫藏股的 BNB 直接銷毀。幣安在去年曾按照首季度 750 萬美元的盈利，回購併銷毀了 98.6 萬枚 BNB。

根據新浪財經此前的報導稱，幣安「強行綁定了 BNB 的使用價值」，並通過銷毀「人為製造概念和稀缺性以方便炒作」。報導中寫到，「以目前 BNB 一枚 143 元的價格計算，幣安就已經坐擁 143 億元資產，而代價就僅僅是自己印刷的幣安幣。」

交易所發行自己的 ICO 並不鮮見，包括 Bigone、BIG 和期權交易平台 JEX 都發行過類似的代幣。

何一對媒體關於幣安「自己印錢」的說法予以駁斥，她稱 BNB 相當於幣安的 5 折手續費儲值卡。對於 BNB 價值上升原因，她表示，因為總量有限，用戶越多，手續費越多，因此 BNB 的價格也就越高。

「BNB 已經在（2017 年）9 月份對中國用戶進行了清退，當時對這些清退的用戶，我們也是以早期 5 到 10 倍庫藏股。我們是基於全球拓展種子用戶，到今天我們的種子用戶都獲得了比較好的收益」何一告訴全天候科技，如果 「賣 5 折限量儲值卡」是強行賦予價值，那麼運通白金卡也是強行賦予價值。

豪車營銷不等於操縱波場幣交易？

對於媒體質疑波場幣（TRX）與幣安之間存在利益關係，何一同樣予以否認。去年 8 月 22 日，幣安交易所曾上線 5 億枚波場幣，53 秒便被搶購一空。在 9 月央行開始打擊 ICO 活動後，波場 TRON 創始人孫宇晨便前往美國。

之後，波場幣開始在海外多家交易所陸續上線。2017 年 12 月 19 日，幣安針對 TRX 交易量舉行了一系列的營銷活動，獎品包括瑪莎拉蒂和奔馳轎車。隨後，波場幣的交易活躍度與價格在短期內都迅速拉升。

「ok（OKCoin）、火幣，lbank，Kucoin 哪家沒送豪車？波場幣（TRX）只是我們無數個代幣合作方之一，他們在別的平台也做過活動，有的項目做活動價格還跌呢」何一說，她認為價格上漲和活動沒有必然聯繫，並否認幣安拉動波場幣價格一說。

手續費收入超越滬、深交易所總和？「團隊很富有，但還在吃盒飯」

此前，名為「歷史的進城」財經博主曾稱，幣安已經做到一天成交四百億，手續費收入 4000 萬的水平。對比上交所日成交額 1000 億元、深交所日成交額 500 億元測算，兩個交易所加起來一個交易日才賺 3675 萬元。

幣安官方的服務費說明顯示，其交易費率為 0.1% ，同時根據用戶持有的 BNB 進行抵扣，提現手續費則會根據區塊實際情況定期調整。

何一稱，幣安的手續費目前為萬分之三左右，相比其他平台都要少。去年 11 月接受採訪時，何一稱幣安的手續費收取規則為雙向收取 0.025%。她沒有向全天候科技透露幣安公司的收入情況，只是稱「收入超過兩交易所並不客觀」。

「我們團隊的人，哪怕名義上很富有，到今天仍舊是吃盒飯。」何一說，「我們天天工作到夜裡兩點多，穿公司 100 塊的帽衫，能自己吃虧也不讓用戶吃虧。」

逃離中國

此前路透社的報導稱，中國正計劃對包括比特幣在內的虛擬貨幣場外集中交易進行打擊。打擊對象包括提供場外集中交易的場所和平台、為此類交易提供清算結算服務的服務商，以及為集中交易提供做市商服務的個人和機構。

這份報導中提到，中國還打算屏蔽國內場外集中虛擬貨幣交易的網站平台，以及為國內用戶提供虛擬貨幣集中交易服務的境外網站平台，並關閉其行動 APP。但個人與個人之間小規模的場外交易目前不在禁止計劃之內。

愈演愈烈的瘋狂也讓其他國家的監管機構開始有所行動。在上周，韓國稅務局官員本周突擊檢查了當地最大的比特幣交易所之一 Coinone 的辦公室，要求交易所披露文件和加密貨幣的交易資訊。

當地媒體稱，韓國央行組建的數位貨幣特別工作組將會和包括負責金融穩定和貨幣政策在內的八個政府部門積極合作，重點研究數位貨幣對金融體系的影響。

路透社的報導則稱，德國央行董事會成員 Joachim Wuermeling 表示，監管比特幣一類虛擬貨幣，必須要全球統一行動，因為一國或區域制定的法規很難在虛擬的、無邊界的社區推行。

在國內的監管政策出台前，幣安已經從中國移至日本。在此前接受媒體採訪時，趙長鵬表示公司已在日本、美國、韓國和號稱交易量第一的英國打開了市場。

『新聞來源／華爾街見聞』